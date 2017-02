Estallan protestas antiinmigrantes en capital de Sudáfrica AP

"¡No tenemos odio, no tenemos odio!", gritó un extranjero filmado por la emisora local eNCA. La policía trató de mantener a los manifestantes alejados de los extranjeros que se habían congregado para expresar su alarma ante los ataques recientes. El jefe de policía Khomotso Phalane dijo que se arrestó a 136 personas en las últimas 24 horas.



El rencor a los extranjeros ha tomado en ocasiones un cariz mortífero en Sudáfrica, donde se los acusa de quitar puestos de trabajo a la población de un país donde el desempleo supera el 25%. También son culpados por el tráfico de drogas y otros delitos.



En 2015, las manifestaciones contra los inmigrantes en y alrededor de la ciudad de Durban dejaron seis muertos. En 2008, hechos similares causaron unas 60 muertes.



La prensa local mostró una manifestación en Pretoria hacia el edificio de la Cancillería. Algunos portaban palos o caños. La Fundación Nelson Mandela criticó a las autoridades en un comunicado por "autorizar una marcha del odio".



Los sudafricanos no deben atribuir toda la delincuencia a los extranjeros, dijo Zuma en un comunicado.



"Muchos ciudadanos de otros países que viven en Sudáfrica son respetuosos de las leyes y aportan a la economía de manera positiva", dijo Zuma. "Está mal calificar a todos los extranjeros de narcotraficantes o traficantes de seres humanos".



A pesar del alto nivel de desempleo, Sudáfrica es una de las economías mayores del continente, un imán para gente de países mucho más pobres. Las protestas contra los extranjeros suelen atacar los comercios de somalíes, etíopes y otros.



