Estamos dispuestos a negociar: García Murillo Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



El docente reconoció que dentro de este conflicto los más afectados han sido los estudiantes y comentó que valorarían regresar a clases el próximo lunes, aunque insistió en que buscarán acercamientos con las autoridades.



“Debe caber la mesura y la responsabilidad y yo me ofrezco a ello”, manifestó García Murillo.



Sobre las prestaciones que tiene el personal del Cobaez, dijo que no son “porque hayan firmado un contrato colectivo sobre la mesa”. En entrevista radiofónica, dijo que en su mayoría las prestaciones son federales y las locales cuestan 30 millones de pesos anuales.



Comentó que durante su gestión como dirigente sindical se concedió una homologación de estas prestaciones, aunque lo que querían en un principio era una nivelación salarial.



Sobre estos convenios, García dijo estar en la postura de defender a todos los directores, incluyendo a Mario Caballero, “yo no soy quién para juzgar el actuar de los diferentes directores generales, incluso, tengo la postura de defender a todos”, dijo. También mencionó que sí el tiene la categoría de docente más alta es por tener posgrado.



redaccion@imagenzac.com.mx ZACATECAS.- Gerardo García Murillo, líder del Supdacobaez, aseguró que están en la mejor disposición de revisar las condiciones del colegio.El docente reconoció que dentro de este conflicto los más afectados han sido los estudiantes y comentó que valorarían regresar a clases el próximo lunes, aunque insistió en que buscarán acercamientos con las autoridades.“Debe caber la mesura y la responsabilidad y yo me ofrezco a ello”, manifestó García Murillo.Sobre las prestaciones que tiene el personal del Cobaez, dijo que no son “porque hayan firmado un contrato colectivo sobre la mesa”. En entrevista radiofónica, dijo que en su mayoría las prestaciones son federales y las locales cuestan 30 millones de pesos anuales.Comentó que durante su gestión como dirigente sindical se concedió una homologación de estas prestaciones, aunque lo que querían en un principio era una nivelación salarial.Sobre estos convenios, García dijo estar en la postura de defender a todos los directores, incluyendo a Mario Caballero, “yo no soy quién para juzgar el actuar de los diferentes directores generales, incluso, tengo la postura de defender a todos”, dijo. También mencionó que sí el tiene la categoría de docente más alta es por tener posgrado. Agregar a favoritos cobaez

supdacobaez

zacatecas

negociaciones