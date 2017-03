‘Estamos listos para recibir a mexicanos deportados’: SEP Excélsior

Aurelio Nuño, titular de la dependencia, destacó que en los próximo 15 días presentarán el Plan de Educación de Español para los niños y jóvenes que no hablen bien nuestro idioma



En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Imagen, el titular de Educación enfatizó que habrá capacidad para otorgarles un lugar a los niños y jóvenes que regresan a México sin haber concluido sus estudios.



“Los niños y jóvenes que podrían entrar a la primaria y a la secundaria sólo son 9 mil, de un sistema de más de 26 millones; en el caso del bachillerato, estamos hablando de cerca de 50 mil para un sistema que tiene 5 millones, y en el caso de universidad, estamos hablando de cerca de 28 mil para un sistema que tiene 4 millones”.



El funcionario federal precisó que la cifra de estudiantes mexicanos que actualmente estudian en alguna universidad de Estados Unidos y que podrían ser deportados asciende a cien mil, no obstante, puntualizó que si todos ellos regresaran a nuestro país al mismo tiempo, el sistema educativo tendría la capacidad de darles un lugar para que concluyan su carrera.



“En el Valle de México, es decir, entre la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo y Morelos, cada año se ofertan en educación superior 460 mil lugares, y se ocupan 310 mil, nos quedan 150 mil disponibles de los cuales cien mil son lugares en instituciones públicas. Obviamente, la UNAM, el Politécnico, la UAM, como cualquier universidad muy prestigiada, tiene mucho más acotados los lugares, pero esa es la oferta global, es decir, sí habría capacidad, sería un tema de ordenar las carreras, pero sí la hay”.



Nuño Mayer dijo que la cifra de mexicanos que han sido deportados de la Unión Americana en lo que va de este año, tiene una tendencia a la baja en comparación con el 2016.



“Estamos hablando de cerca de 220 mil mexicanos, de los cuales cerca del 51%, 113 mil, son adultos que no pudieron terminar la primaria y la secundaria, quiere decir que quien mayor demanda tendrá es el INEA”.



Subrayó que la reforma a la Ley General de Educación prevé el principio de confianza, que otorga facilidades a los connacionales que desean incorporarse al sistema educativo mexicano para continuar con sus estudios básicos.



“En el caso de la educación obligatoria, que es básica, es decir, preescolar, primaria, secundaria y media superior estamos siguiendo una sentencia que ya dio la Corte en la que dice que el derecho a la educación está por encima del papeleo, entonces para los niños y jóvenes que regresen y que tengan que entrar a la primaria, a la secundaria o al bachillerato, sino tienen sus papeles, porque eso ocurre muy seguido, que no se los dieron en la escuela, que tuvieron que salir de prisa o por la razón que sea, sino tienen papeles con que se presenten en la escuela, nosotros los vamos a asimilar en el grado que corresponda”.



Precisó en el caso del nivel universitario, sí será necesario que el aspirante presente los documentos que avalen los estudios que realizó en Estados Unidos, pues implica un título que tiene que sustentar una profesión, sin embargo enfatizó que el derecho a la educación está por encima del papeleo.



“Es momento de que México abra sus puertas, y si llega un niño, un joven, y nos dice ‘a mí no me dieron mis papeles, que es común, que está por encima de ellos porque a lo mejor en la escuela no se los dieron, porque salieron de prisa y no los pudieron tener, estamos viendo cómo se hacen algunas deportaciones, el derecho a la educación de los mexicanos está por encima del papeleo”.



El titular de la SEP explicó que para el lunes próximo comenzarán a funcionar de lleno las reformas a la Ley General de Educación, y adelantó que este miércoles viajará a Coahuila junto con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para poner en marcha el primero de los 12 módulos que habrá en los puntos de repatriación que hay a lo largo de la frontera con Estados Unidos, y de manera paulatina se abrirá el resto de los módulos en lo que resta de este mes.



Asimismo, indicó que la dependencia a su cargo publicará el Acuerdo Secretarial 286 que contiene la iniciativa que aprobó el Presidente, y posteriormente se dará a conocer el Plan de Educación de Español dirigido a aquellos connacionales que no dominen bien nuestro idioma.



“Los niños y jóvenes que no hable bien español les vamos a ofrecer a través del INEA un curdo rápido para que puedan tener una introducción al idioma español, así es que los 6 puntos que me instauró el Presidente en el lapso de un mes estarán todos funcionando”.



El funcionario federal precisó que este plan educativo implicará un gasto extraordinario para el gobierno federal, sin embargo, aseguró que no será muy significativo.



“60 millones de pesos más en el caso del INEA, porque vamos a reforzar la presencia del INEA en los 120 municipios en los que más retorno existe, porque es ahí realmente donde vamos a tener la presión”.



Agregó que en el caso de los niños y jóvenes que regresarán a México, la SEP capacitará a los maestros para que puedan inducirlos al sistema educativa de una mejor manera, no obstante, mencionó que la prioridad ahora es garantizar la apertura del sistema a los dreamers.



“Antes poder revalidar títulos o entrar al sistema educativo era una pesadilla, entonces tenían que vivir dos pesadillas, la del regreso y luego la de intentar insertarse en el sistema educativo, esa es la que estamos quitando, estamos ofreciendo ayuda para aprender español, todo lo que ya describimos, me parece que es un primer paso que sí nos ayuda a recibir de la mejor manera posible a quienes están regresando en estas condiciones”, agregó.



Los niños que no hablen bien el español les vamos a ofrecer a través del INEA un curso rápido para que puedan tener una introducción al idioma español", comentó.



