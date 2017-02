Guadalupe tiene 173 policías de los 500 que necesita Karla Padilla

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: (Archivo)



“Reconocemos que estamos muy por debajo del número de elementos de debiéramos de tener conforme a los lineamientos internacionales y nacionales; los parámetros sugieren que se tenga un elemento por cada 500 habitantes”.



“Vemos que la proyección de crecimiento que dio el INEGI habla de que ya en este 2017 debemos ser alrededor de 200 mil habitantes. Tendríamos la obligación de tener cerca de 500 elementos dentro de nuestra dirección, pero tenemos 173”, añadió.



Señaló que a pesar de los esfuerzos administrativos, no se ha logrado reclutar a una cantidad importante de ciudadanos dispuestos a servir a su comunidad, siendo que en 4 meses de gobierno solo se han sumado 10.



Cuestiones como los beneficios salariales y la inseguridad que impera tanto en el municipio como el estado, son los principales factores por los cuales mensualmente se generan como máximo 60 solicitudes, de las que el 50% son descartadas en la primera fase.



Asimismo refirió que continúan identificándose casos en los que los solicitantes presentan documentos falsos, sobre todo en cuestiones académicas, por lo que hay con control de selección más estricto.



“No es falta de recursos, han sido las condiciones de poder acreditar las pruebas de confianza y las pruebas psicológicas que ya son mandato de observación nacional y que no nos ha permitido incrementar el número de elementos. Reclutamos algunos pero se han jubilado otros entonces no hemos avanzado porcentualmente”, señaló.



En este sentido, el edil extendió el llamado a mujeres y hombres de entre 20 y 39 años a que se sumen a la Dirección de Seguridad Pública, puntualizando que aunque la condición económica del municipio es complicada, se está priorizando en atención a este rubro.



Para tal fin, el compromiso es que los elementos perciban el mismo salario que los policías estatales, siendo que una vez dentro de la municipal, se sentían atraídos por mejores condiciones laborales y desertaban.



“Quien menos gana percibe 14 mil pesos con prestaciones de ley y la posibilidad de pagar horas extras y estímulos a los elementos destacados en sus labores. El llamado es a quienes aspiren a servir para que se acerquen a la corporación”, finalizó Flores Mendoza.



notasimagen@gmail.com GUADALUPE.- La Dirección Municipal de Seguridad Pública del municipio de Guadalupe está cubierta al 38% de elementos activos, informó el alcalde Enrique Flores Mendoza.“Reconocemos que estamos muy por debajo del número de elementos de debiéramos de tener conforme a los lineamientos internacionales y nacionales; los parámetros sugieren que se tenga un elemento por cada 500 habitantes”.“Vemos que la proyección de crecimiento que dio el INEGI habla de que ya en este 2017 debemos ser alrededor de 200 mil habitantes. Tendríamos la obligación de tener cerca de 500 elementos dentro de nuestra dirección, pero tenemos 173”, añadió.Señaló que a pesar de los esfuerzos administrativos, no se ha logrado reclutar a una cantidad importante de ciudadanos dispuestos a servir a su comunidad, siendo que en 4 meses de gobierno solo se han sumado 10.Cuestiones como los beneficios salariales y la inseguridad que impera tanto en el municipio como el estado, son los principales factores por los cuales mensualmente se generan como máximo 60 solicitudes, de las que el 50% son descartadas en la primera fase.Asimismo refirió que continúan identificándose casos en los que los solicitantes presentan documentos falsos, sobre todo en cuestiones académicas, por lo que hay con control de selección más estricto.“No es falta de recursos, han sido las condiciones de poder acreditar las pruebas de confianza y las pruebas psicológicas que ya son mandato de observación nacional y que no nos ha permitido incrementar el número de elementos. Reclutamos algunos pero se han jubilado otros entonces no hemos avanzado porcentualmente”, señaló.En este sentido, el edil extendió el llamado a mujeres y hombres de entre 20 y 39 años a que se sumen a la Dirección de Seguridad Pública, puntualizando que aunque la condición económica del municipio es complicada, se está priorizando en atención a este rubro.Para tal fin, el compromiso es que los elementos perciban el mismo salario que los policías estatales, siendo que una vez dentro de la municipal, se sentían atraídos por mejores condiciones laborales y desertaban.“Quien menos gana percibe 14 mil pesos con prestaciones de ley y la posibilidad de pagar horas extras y estímulos a los elementos destacados en sus labores. El llamado es a quienes aspiren a servir para que se acerquen a la corporación”, finalizó Flores Mendoza. Agregar a favoritos seguridad pública

municipal

enrique flores

guadalupe