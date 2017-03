Estancado, el Mando Único Policial Redacción

Además, la dependencia ignora el número de elementos que se contemplarían dentro de este esquema, ya que “al no estar implementado el mando único, no se tiene elementos asignados al mismo”.



El área de Acceso a la Información de la SSP indicó que desconocen el número de elementos de las policías municipales, toda vez que son datos que solo estarían en poder de los ayuntamientos.



Asimismo, en lo que refiere a el estado de fuerza que guarda la Secretaría de Seguridad Pública “es información reservada y no es posible proporcionarla debido que se ponen en riesgo la integridad física de los elementos operativos, así como las actividades que realizan”.



Durante el sexenio anterior, las autoridades estatales habían informado que los ayuntamientos ya habían firmado los convenios para poner en marcha el modelo de mando único, sin embargo la actual administración de la SSP reveló que aún no está en operación este esquema.



La iniciativa del mando único aún se discute en senados, aunque en días pasados el presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, Jorge Ramos Hernández, había manifestado que ya estba listo el anteproyecto de dictamen para el Mando Único Policial.



El coordinador de los diputados priístas, César Camacho, había manifestado que el Gobierno Federal no apoyaría la propuesta del Senado de un Mando Mixto e insistirían con la aprobación del Mando Único policial.



Uno de los puntos a discutir sobre este tema, es la estrategia y el planteamiento del retiro gradual de los militares en las calles.



