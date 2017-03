Estas fotos de un joven Justin Trudeau enamoran la red

you guys can have young joe biden i call young justin trudeau pic.twitter.com/Ca2Se1LgtQ — rapunzel (@logicalpunk) 26 de febrero de 2017

Young Justin Trudeau looking like that guy down the road with the bad reputation who actually loves animals & dancing & has a heart of gold pic.twitter.com/gdSE0dZaj8 — Caroline Clemens (@CarClemens) 1 de marzo de 2017



good morning to everyone, especially young Justin Trudeau pic.twitter.com/huNoGXIknz — Yodit Denu (@DenuIn_ItRight) 26 de febrero de 2017

@andersbjuhr @johankucukaslan vill bara ta tillfället i akt att infoga en bild på Young Trudeau här pic.twitter.com/Kud2mYD5GK — Jennifer Kücükaslan (@jennikucukaslan) 13 de febrero de 2017

Hace apenas una semana el mundo se volvió loco con una foto del primer ministro de Canadá en la que se veía uno de sus mejores tributos físicos (de acuerdo a internet). Sin embargo, con el inicio de una nueva semana, también viene una nueva razón para que el planeta entero se enamore más de Justin Trudeau.Así, en un capítulo más de esta novela romántica en la que el mandatario nos tiene atrapados, aparece el throwback presidencial más sexy de la historia. Y es que algunas fotos de Justin de hace varios años ya empezaron a inundar las redes sociales y pues bueno...Pelo largo, abdomen marcado, ojos profundos y una vibra de rebelde son los protagonistas de las imágenes que, obviamente, no te vamos hacer esperar para ver.