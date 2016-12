Estas son las fechas en que liberarán precios de gasolinas por estados Excélsior

En sesión extraordinaria, el órgano de gobierno de la CRE dio a conocer las fechas para la flexibilización de los mercados de gasolinas y diésel en México, el cual contempla cinco fases que serán ejecutadas en marzo, junio, octubre, noviembre y diciembre del próximo año.



Están contempladas cinco fases, se ejecutarán en marzo, junio, octubre, noviembre y diciembre de 2017



Ante el nuevo esquema, la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), calcula un aumento de 15% en el precio de los combustibles, pues los costos ya reaccionarán a diferentes factores del mercado.



El calendario aprobado por la CRE, y que será publicado en el Diario Oficial de la Federación, señala que serán Baja California y Sonora los primeros estados en los que se liberarán los precios a partir del 30 de marzo de 2017.



En una segunda etapa, se han tomado en cuenta Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y el municipio de Gómez Palacio, Durango, donde se abrirán los precios el 30 de junio del próximo año, mientras que la tercera fase que correrá partir del 30 de octubre se realizarán en Baja California Sur, Durango, y Sinaloa.



La mayor flexibilización se realizará el 30 de noviembre de 2017, cuando se liberen los precios en la Ciudad de México, Estado de México, Aguascalientes, Colima, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Oaxaca, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, y Zacatecas.



Baja California y Sonora serán los primeros estados en los que se liberarán



Por último, se ha tomado en cuenta a Campeche, Quinta Roo y Yucatán, para que se aplique el nuevo modelo para los precios a partir del 30 de diciembre del próximo año.



Es importante mencionar que mientras se cumplen con las fechas, La Ley de Ingresos también contempla que será la Secretaría de Hacienda quien determine el esquema de máximos y mínimos que deberá pagar el consumidor final, en aquellas zonas donde, por el momento, no se abra el mercado.



En entrevista con Excélsior, Pilar Palacio, coordinadora general de actividades permisionadas en materia de petrolíferos de la CRE, dijo que el esquema está vinculado a la temporada abierta de la infraestructura de transporte y almacenamiento de Pemex Logística.



"El cronograma busca ser congruente con ésta apertura de la infraestructura”, explicó.



Con esto se busca que el comportamiento del mercado internacional sea la base para que se fijen los costos a los que serán vendidos los combustibles a los consumidores.



"Las estaciones de servicio, los gasolineros en las zonas abiertas podrán determinar el precio máximo al público de conformidad con los costos de adquisición y la entrega del producto, es decir, estos costos en realidad son costos asociados con la referencia internacional, que tiene que ver con el costo del petróleo, el tipo de cambios, los costos de logística, es decir, cuánto realmente le cuesta al gasolinero transportar este producto. Lo que va a diferenciar el precio en regiones y en su propio margen comercial, donde habrá gasolineros que puedan ofrecer descuentos y otros no. Estos elementos hacen que el precio suba y baje en algún momento”.







