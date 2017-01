Este es el significado de la rosca de reyes Excélsior

Como cada año miles de personas en nuestro país acuden a las panaderías de sus colonias para degustar este pan navideño.



¿PERO CUÁL ES EL SIGNIFICADO DE LA ROSCA DE REYES?



El Padre José de Jesús Aguilar explica "esto va a convertirse más adelante en una rosca para tratar de recordar la corona de cristo como rey. Por eso la rosca tiene forma de corona y lo que serían las piedras preciosas están formadas por la fruta cristalizada brillante".



Para otros el significado es diferente:



Luis Portillo, instructor de pastelería de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora, dijo "la rosca inicial era redonda, el simbolismo es precisamente de Dios que no tiene principio ni fin".



En la Edad Media, en la zona de los países bajos, surgió la tradición de elaborar un pastel con un haba o un frijol en su interior, a la persona que le salía esta semilla se le conocía como el rey del frijol.



Después esta costumbre pasó a España y Francia donde en lugar del frijol se introducía un anillo que obliga al afortunado que lo encontraba a organizar una convivencia, conocida hoy en día como el Día de la Candelaria.



Luego se cambió a introducir en la rosca la imagen del niño Jesús.



El Padre José de Jesús Aguilar explicó "no es el muñequito, no es el monito, el niño Jesús en medio de la rosca se refiere a que Herodes quería matarlo y sus padres lo escondieron y en este sentido sólo podía encontrarlo la persona que tiene un buen corazón".



Nuevos ingredientes han ido integrándose a la elaboración de este pan, como el relleno de crema pastelera, nata, chantillí, queso con zarzamoras, entre otros, aunque el significado de la rosca sigue siendo el mismo.



Luis Portillo agregó "la rosca de reyes es una tradición que nos une, que hace que todas las familias se sientan juntos, que nos ayuda para aumentar esos valores familiares que tan necesarios son actualmente".



Además, el consumo de la rosca de reyes en México, nos recuerda la llegada de los reyes de oriente a las casas de los niños para traerles regalos.



