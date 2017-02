Este miércoles el SPAUAZ definirá si habrá huelga Redacción

Después de tomar la universidad para ejercer presión y a punto de que termine el plazo para estallar la huelga, el líder del sindicato de docentes de la UAZ admitió que el paro de labores no dio resultado y fallaron todas las negociaciones con el rector.



Recordó que el rector Antonio Guzmán entregó al sindicato dos propuestas y están en la espera de la tercera, ya que se realizaron observaciones en algunos puntos que no fueron claros.

“Nosotros le hicimos observaciones a su documento original; él contestó con otro que tampoco nos gustó y ahora estamos esperando un tercero”, dijo.



Explicó que los puntos que no se manifestaron con claridad fueron los de la pensión de cesantía, retiro y vejez, y la basificación y recategorización de los docentes que están acordados en el contrato colectivo.

El líder sindical aseguró que la poca claridad en la redacción del documento evidenció la intención, que tuvo el rector, de modificar los apartados del contrato colectivo y el SPAUAZ no desistirá de la huelga hasta tener una propuesta clara.



“Nos dio entender que quiere cambiar el contrato colectivo, pero no estamos discutiendo el contrato y queremos que los acuerdos sean los más claros”, dijo.



Comentó que Guzmán quiso enmendar los errores administrativos de la universidad a costa de los derechos de los maestros. Al respecto, Sánchez aseguró que se puede hacer frente a estos problemas sin afectar al contrato colectivo. “Él vio errores o fallas que se están cometiendo y quiso enmendarlas, pero nosotros creemos que se pueden hacer algunas cosas, desde el punto de vista administrativo, sin tocar el contrato”, dijo.

Asimismo, respecto a la huelga, Sánchez dijo que, como líder sindical respetará la decisión de la mayoría e hizo un llamado a los docentes a acatar la resolución del comité de huelga el 16 de febrero. “Hay que respetar lo que digan los compañeros: si gana un sí a la huelga, que lo respeten los que dijeron no y, si gana un no, que lo respeten los que quieren la huelga”, dijo.



Reconoció que la huelga no es la solución para enfrentar la crisis de la UAZ y dijo que, pese a lo que se determine el jueves, el sindicato deberá discutir algunos puntos que ayuden a “sobrellevar” la universidad en los siguientes meses. “Con un sí o con un no a la huelga no vamos a resolver nuestros problemas económicos, pero necesitamos discutir qué vamos a hacer en los siguientes meses”, reiteró el académico.

Sobre las acusaciones del STUAZ de corrupción en la nómina, Sánchez dijo que el SPAUAZ está dispuesto a revisar todas las irregularidades de los maestros y no es necesaria la unión entre los sindicatos.



Mientras tanto, el SPAUAZ citó a asamblea general este martes a las 12 del día, en el auditorio de Derecho.



Con información de Karina Navarrete y Noé Marín



