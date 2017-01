Esteban Gutiérrez anuncia su llegada a la Fórmula E Excélsior

Compartir: Liga Compartir: El piloto mexicano estará presente el próximo 1 de abril en la carrera que se efectuará en la Ciudad de México (Cortesía) Esteban Gutiérrez correrá el próximo 1 de abril la carrera Ciudad de México de la Fórmula E, aunque todavía no tiene un equipo definido. El regiomontano tomó la decisión luego de no encontrar un equipo para seguir en la Fórmula Uno.



"Ahorita tengo planeado hacer la carrera de México, posiblemente haga otra carrera alrededor de la carrera de México, pero el principal enfoque es prepararme para la temporada cuatro que inicia en octubre", reveló Gutierrez, tras la presentación de la carrera en el Palacio Virreinal de la capital del país.



Gutiérrez descartó molestia por haber salido de la máxima categoría del automovilismo mundial, y dijo que los autos eléctricos son una apuesta a futuro.



Estoy muy contento con la decisión que se tomó de venir a la Fórmula E, con la oportunidad de crecer porque es una apuesta a futuro", dijo. "Quizá en un par de años tendremos la velocidad que a los pilotos nos gustaría", agregó.



Gutiérrez estuvo al lado de Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la ciudad de México, y Alejandro Agag, CEO de la Fórmula E, en la presentación de la carrera de la ciudad de México.



fórmula e

autmovilsmo

esteban gutiérrez