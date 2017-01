Esto te depara el año del Gallo en el horóscopo chino Excélsior

Conocido oficialmente como el año del Gallo de Fuego, este signo ejercerá poder sobre los otros 11 animales que componen el zodiaco, así que, si quieres saber lo que le depara al tuyo, sigue leyendo.



De acuerdo al sitio especializado astrologyclub.org, así se impondrá el Gallo de Fuego sobre los otros signos:



Rata

Años: 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996 y 2008



Este año es de retos, por lo que debes ser lista y entender la situación para lograr los objetivos que te propongas. Aunque este año no recibirás mucha simpatía del Gallo, tu ingenio te sacará adelante, aunque para eso tendrás que trabajar mucho.



Disfruta de la buena fortuna que se extiende desde el año pasado, trabaja duro y toma las oportunidades que se te presenten porque los siguientes dos años son de descanso y preparación para 2020, tu año.



Buey

Años: 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997 y 2009



Este es tu año de suerte, pues el Gallo es tu aliado y mejor amigo, lo que además significa éxito en el amor. Tal vez encuentres al trabajo un poco desafiante, pero lograrás salir bien librado.



En temas familiares las cosas fluirán de forma armoniosa. En definitiva, este año es de fiesta para ti.



Tigre

Años: 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998 y 2010



El año del Gallo es un año para recuperarse del año del Mono, así que debes ser flexible con ciertas cosas. Elige tus batallas y no te enfrentes a las que no podrás ganar.



Este año es para completar proyectos, la responsabilidad toca a la puerta. Recuerda ser paciente y esperar un poco, pues tu fortuna regresa en 2018, con el año del perro.



Conejo

Años: 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 y 2011



Los retos están a la vuelta de la equina, pues el Gallo es tu perfecto opuesto. Y aunque debes prepararte para todo tipo de retos, el monetario será el enemigo a vencer. Recuerda conservar la calma y trabajar duro.



Otro tema importante: la salud. Este año también trae dificultades. Recuerda acudir a tus chequeos médicos y evita exponerte a contagios, pues si te enfermas batallarás un poco en reponerte.



Dragón

Años: 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012



El signo de la suerte, el poder y la fortuna. Este año será uno de los mejores para ti, pues el Gallo y el Dragón forman juntos el símbolo del matrimonio. Además, la buena fortuna y la prosperidad continúan como en el año pasado.



2017 es tu año: felicidad, amigos, amor y hasta promociones en el trabajo es lo que se vislumbra en el futuro.



Serpiente

Años: 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001 y 2013



Tú también tendrás un muy buen año gracias a la compatibilidad que tienes con el Gallo. El año en el que la serpiente cambia de piel y se le presentan recompensas, reconocimiento y amor. Pero recuerda ahorrar, porque ni la serpiente se salva del trabajo duro.



Caballo

Años: 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 y 2014



Un año de buenas noticias y, sobre todo, un excelente año para el amor, el sexo y el romance. Sin embargo, debes ser cauto frente a los problemas, bajarle a tu ritmo y ser cauteloso.



Pero no te preocupes, las dificultades que se te presenten no serán serias y en casa todo estará tranquilo.



Cabra

Años: 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015



Este es el año de las finanzas personales para ti. Aprovecha el año del Gallo para ahorrar y administrar tu dinero, el cual seguro te rendirá a lo largo de los meses.



Pero, aunque será un año bueno en tu cuenta de banco, no lo será tanto con tus opiniones. Así como debes ahorrar dinero, también es momento de hacerlo con tus comentarios. Abrir la boca de más puede traerte problemas, así que guarda silencio y, mejor, aléjate del foco de atención.



Mono

Años: 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 y 2016



Tu año terminó y con él, también la fiesta que traías. Es momento de sentar cabeza y estabilizarse, trabajar duro y prestarles atención a los detalles.



Tal vez no sea un buen momento para perseguir grandes sueños. No te frustres, este año es mejor dejarse ver conservador, pero crecer a paso seguro.



Gallo

Años: 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1992, 2004 y 2017



Bienvenido a tu año. Este es el momento para renacer, transformase y crecer. Es el inicio de un nuevo ciclo de 12 años, aprovéchalo.



Trabaja duro, persigue tus sueños y oportunidades. Atrévete a hacerlo todo, pues este año tú llevas el ritmo y lo sentirás por dentro. Por cierto, este año significa un cambio total, así que no tengas miedo en remodelar tu casa o cambiar completamente tu guardarropa.



Perro

Años: 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 y 2018



No podrías ser más diferente al Gallo, así que los retos están a la orden del día.



Este año es para lograr lo que te propongas, sobre todo si de educación o formación especializada estamos hablando.



Cerdo

Años: 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 y 2019



¡Felicidades! El Gallo te sonríe en temas de dinero, pues los buenos negocios y la prosperidad financiera están de tu lado. Claro, siempre y cuando te apliques en hacer bien tu trabajo.



Por cierto, ten paciencia y no te involucres en los problemas de otras personas, tú a lo tuyo. El consejo para este año: enfócate en ti.



Si quieres saber más a profundidad sobre tu signo, visita la página Astrologyclug.org y descubre lo que te depara en temas de salud, dinero y amor.



​Además, conoce cómo el Gallo de Fuego influye también en tu horóscopo occidental.



