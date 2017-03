Estos son los beneficios que el aguacate produce en tu cuerpo Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: (Cortesía)



Las ingenieras bioquímicas Alicia Ortiz Moreno y Lidia Dorantes Álvarez fueron invitadas a participar en un documental de súper alimentos de la televisora surcoreana TV Chosun.



Ahí resaltaron que lo que distingue el aceite de aguacate y la pasta de otros productos como el olivo o coco es la cantidad de elementos que contiene, como la luteína, que auxilia al lóbulo ocular y previene las cataratas. "Además contiene glutatión, un antioxidante que funciona en las reacciones metabólicas de oxidación”, comentaron durante la filmación, realizada en los laboratorios de Bioquímica de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB).

También se obtienen ventajas económicas, a través de la elaboración de guacamole, pasta, aceite, vinagreta y crema cosmética, para lo cual usan el aguacate rescatado de la cosecha, el que no supera el estándar de calidad para ser exportado.



En un comunicado, la catedrática Alicia Ortiz Moreno explicó que el aceite de aguacate y otros productos derivados están fortalecidos con omega 3, 6 y 9, así como ácidos grasos que mejoran el perfil de lípidos, y disminuyen el colesterol en la sangre.



La ingeniera bioquímica junto con su colega Lidia Dorantes obtuvo en 2008 una patente por la creación de la pasta de aguacate baja en calorías y un aceite extra virgen del mismo fruto.



Ortiz Moreno mencionó que el equipo de investigación colabora con la empresa Aria Specialties, la cual aplica tecnología para la obtención de productos inocuos y que mantienen las propiedades de sabor y textura.

"La pasta se conserva hasta por un año sin que pierda sus propiedades nutritivas, es baja en calorías, ya que se extrae 50 por ciento del aceite vegetal", explicó la experta.

Durante la grabación mostraron la técnica de obtención de nutrientes, la cual procesa cualquier variedad de aguacate, sin utilizar disolventes o reactivos químicos, lo que resulta en un aceite color verde brillante y una pasta congelada o en polvo que se hidrata fácilmente, para ofrecer un producto reducido en calorías.



Además, resaltaron que en el proceso de elaboración de estos productos se desecha la cáscara y la semilla, lo que no ocurre con otros que usan todo el fruto, por lo que no cumplen con los niveles altos de calidad e inocuidad.







elpais@imagenzac.com.mx Investigadoras del Instituto Politécnico Nacional (IPN) destacaron las propiedades del aguacate en beneficio de la salud y la cosmética, y mostraron la técnica de obtención de nutrientes de este fruto considerado un súper alimento.Las ingenieras bioquímicas Alicia Ortiz Moreno y Lidia Dorantes Álvarez fueron invitadas a participar en un documental de súper alimentos de la televisora surcoreana TV Chosun.Ahí resaltaron que lo que distingue el aceite de aguacate y la pasta de otros productos como el olivo o coco es la cantidad de elementos que contiene, como la luteína, que auxilia al lóbulo ocular y previene las cataratas.También se obtienen ventajas económicas, a través de la elaboración de guacamole, pasta, aceite, vinagreta y crema cosmética, para lo cual usan el aguacate rescatado de la cosecha, el que no supera el estándar de calidad para ser exportado.En un comunicado, la catedrática Alicia Ortiz Moreno explicó que el aceite de aguacate y otros productos derivados están fortalecidos con omega 3, 6 y 9, así como ácidos grasos que mejoran el perfil de lípidos, y disminuyen el colesterol en la sangre.La ingeniera bioquímica junto con su colega Lidia Dorantes obtuvo en 2008 una patente por la creación de la pasta de aguacate baja en calorías y un aceite extra virgen del mismo fruto.Ortiz Moreno mencionó que el equipo de investigación colabora con la empresa Aria Specialties, la cual aplica tecnología para la obtención de productos inocuos y que mantienen las propiedades de sabor y textura.Durante la grabación mostraron la técnica de obtención de nutrientes, la cual procesa cualquier variedad de aguacate, sin utilizar disolventes o reactivos químicos, lo que resulta en un aceite color verde brillante y una pasta congelada o en polvo que se hidrata fácilmente, para ofrecer un producto reducido en calorías.Además, resaltaron que en el proceso de elaboración de estos productos se desecha la cáscara y la semilla, lo que no ocurre con otros que usan todo el fruto, por lo que no cumplen con los niveles altos de calidad e inocuidad. Agregar a favoritos aguacate

beneficios

salud

ipn