"Estoy en la historia del fútbol": Cristiano Ronaldo

El astro de Real Madrid y la selección de Portugal fue galardonado el lunes con el premio de la FIFA al mejor jugador de la temporada, un reconocimiento que recibe por cuarta ocasión en su carrera. Cristiano superó en la votación a Lionel Messi y Antoine Griezmann.



El delantero conquistó en 2016 su primer título con la selección de Portugal, al ganar la final de la Eurocopa ante Francia, un partido en el que jugó apenas unos minutos por una lesión. Además, ayudó al Madrid a alzar su segunda corona europea en las tres últimas temporadas.



"Es evidente que el título de la selección ayudó mucho, al ser la primera vez en la historia que Portugal gana ese trofeo. Y eso hace que el año sea especial", dijo Cristiano en una entrevista con el portal FIFA.com. "Es decir, ha sido un año espectacular, sin duda el mejor que haya tenido nunca desde que empecé a jugar al fútbol".



Con su primer título de selección y su cuarto trofeo al mejor futbolista del mundo, una cifra que sólo supera Messi con cinco, el portugués consideró que ya está instalado en podio de los mejores futbolistas de la historia.



"Yo no tengo dudas de que ya estoy en la historia del fútbol. Ese era mi mayor objetivo, desde que empecé a jugar al fútbol: no ser tan sólo un jugador, sino una estrella, e intentar ser siempre el mejor", indicó.



