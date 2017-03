El Runrún: Estrategia maquiavélica Francisco Gabriel Reynoso Torres

Alejandro Tello. Pese al pleito legal –ilegal también porque Peñoles financia la guerra sucia de Carlos Pavón y sus golpeadores- contra el impuesto minero, aceptaron contribuir con la JIAPAZ de Víctor Rentería en la cruzada que inicia para infundir en la niñez zacatecana la cultura de cuidado y ahorro del agua.﷯



Museo del agua

La Junta Intermunicipal de Agua planea construir un Museo del Agua en un predio de Guadalupe. Además de mostrar pozos y equipos antiguos para extraer agua, pondrá juegos infantiles, una cascada y salones donde grupos de escolares escuchen pláticas y conferencias sobre la importancia vital del agua. Con la mediación de Manando Sescosse, Michael Harvey de Goldcorp; Jaime Lomelín de Peñoles, directivos de Frisco Tayahua y hasta del Grupo Modelo se comprometieron a participar “con lo que haga falta”.﷯



En otra galaxia ﷯

En el gobierno tellista –según algunos de sus integrantes- hay quienes visualizan su cargo como escalón hacia al 2018. Entre estos estaría Juan Francisco del Real. Dicen que el jefe de la oficina del gobernador anda distraído y frecuentemente ausente, mental y físicamente. Tan es así que resulta más fácil hablar con Tello que con el exlíder de la Fundación Colosio y suspirante a suspirante de la presidencia de Zacatecas o de una diputación local.﷯



Barreteros en venta

Jesús Alba se da por vencido. Y avienta la toalla. Después de muchos años de batallar con su equipo de basquetbol Barreteros de Zacatecas, toma la decisión de vender la franquicia. Por lo que se sabe, el exlíder cenecista pide 4 millones de pesos. Y estaría dispuesto a aceptar 3.5 millones. Ese precio, por supuesto, no incluye ningún contrato de jugador. Alba habría dicho que daría prioridad a empresarios zacatecanos interesados, a fin de que la quinteta quede en casa.﷯



Energía muerta ﷯

El parque eólico La Bufa se ha convertido en un misterio. Debió iniciar operaciones en diciembre de 2016 y a la fecha no ha generado un solo kilowatts de los 560 millones que, se anunció, produciría por año. En julio de 2016, Miguel Alonso y John Prock, director de México Power Group, colocaron la primera piedra de la primera de 90 torres. Se invirtieron 350 millones de dólares. El parque abastecería de energía eléctrica a las plantas de Volkswagen de Puebla y Guanajuato, con 300 trabajadores de planta. Nueve meses después, el parque permanece cerrado. Y nadie sabe nada.﷯



Partidos nuevos

Las seis solicitudes para crear partidos políticos nuevos que se analizan en el pútrido IEEZ de Virgilio Rivera son: Honestidad y Desarrollo Por Zacatecas, liderado por Luis Francisco Cuéllar López; Democracia Alternativa, encabezado por José Alfredo Guerrero Nájera; Impulso Humanista de Zacatecas, con Marco Enrique Llamas Márquez a la cabeza; Conformando Alternativa, dirigido por Antonio Martínez Escobedo; Movimiento Dignidad Zacatecas, bajo la batuta de Édgar Salvador Rivera Cornejo; y La Familia Primero, donde el mandamás es Raúl Enrique Guerra Ramírez.﷯



Partida especial ﷯

De acuerdo a los expertos, si esas organizaciones cumplen algunos requisitos indispensables, como acreditar un cierto número de simpatizantes y la realización de convenciones, recibirían del IEEZ el registro provisional. Y recibirían también una bolsa de dinero que se repartirían en partes iguales, a fin de que pudieran participar en las elecciones estatales del 2018. Es decir, contenderían sólo en los 18 distritos locales y en los 58 ayuntamientos. ﷯



Se pasa de vivo ﷯

Dícese en los corrillos políticos que Marcos Ibarra padece el síndrome Pedro de León. Supone que tiene todo el apoyo de Rosario Robles y que ello le permite brincarse al partido y al jefe político del estado, el gobernador Alejandro Tello. Pedro creyó que Chayo podría más que Miguel Alonso. Se equivocó. Y pagó caro el error. Marcos anda en campaña por la libre. Quiere ser candidato a diputado y utiliza su posición de coordinador de delegado de la Sedesol. Y se brinca las trancas. Y el delegado Rolando Garza le da cuerda. No entiende Marcos que en política pasarse de vivo casi siempre tiene consecuencias funestas.﷯



Van por el PAN

A los chabelinos que se aliaron con la “Sagrada Familia” para apoderarse del PAN estatal les podría salir el tiro por la culata. La planilla que encabezan Noemí Luna Ayala –incondicional de Chabelo Trejo- y Joel Arce Pantoja, no será de unidad, como se pretendía. Al menos otras dos fórmulas trabajan para reunir firmas de apoyo y obtener su registro el 30 de marzo. Una de ellas, la que luce más poderosa y que podría arruinar los planes de Chabelo, la encabezan Luz Arcelia Madera Ávalos, de Valparaíso y Samuel Terriquez, del Cañón de Tlaltenango. La otra nace en Fresnillo. La lidera Fernando Rayas.



