Toman las instalaciones de Medicina; alumnos se quejan por la falta de maestro y de equipo

Los jóvenes de séptimo y noveno semestres no permitieron el acceso a los alumnos y maestros, tampoco a los estudiantes de la Unidad Académica de Sicología.



Kevin Campos, uno de los alumnos de séptimo semestre, explicó que desde hace 15 días se le retiró la carga de trabajo al docente que era el titular de la materia de Neurología con el argumento de que no trabajaba en un servicio médico público y no tenía tiempo de atender a los alumnos.



Sin embargo, los chicos se inconformaron porque la espera del nuevo docente se ha prolongado por dos semanas, sin que hasta la fecha tengan una respuesta concreta.



De igual manera, solicitaron que se realicen mejoras en los equipos de esta institución tal como la colocación de un proyector y el término de los laboratorios que están en el plantel, los cuales necesitan para hacer diferentes trabajos prácticos.



Los estudiantes se reunieron con la responsable del campus, Itzel Martínez Ruvalcaba, a fin de llevar una mesa de trabajo en la que se puedan abordar todos los pendientes.



En un inicio los jóvenes inconformes habían programado que este paro de actividades durara 12 horas.



Sin embargo, al mediodía del miércoles los manifestantes obtuvieron respuesta por parte de las autoridades y el compromiso de que en 10 días, aproximadamente, se entregarán los laboratorios terminados para que puedan usarlos en sus actividades académicas; además les adelantaron que ya se hacen las gestiones correspondientes para que se les asignen los proyectores y otros materiales didácticos que requieren.



