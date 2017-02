Estudiantes detenidos por robo "están sujetos a proceso": Torres Rodríguez Karla Padilla

Lamentó que a pesar de la apertura al diálogo que ha mantenido en conjunto con la Secretaría de Educación, los estudiantes incurrieran en dicha situación ya que "es una actitud que no debe de ser".



"Ellos han acudido y todas sus peticiones y demandas han sido atendidas. Son estudiantes y si van a ser los futuros maestros tienen que educar con el ejemplo, con legalidad, con transparencia, con honestidad y con civilidad. No es correcto que se estén tomando camiones para las manifestaciones porque además incurren en un delito".



Con la posible presión social que podría desencadenarse con la detención de estos jóvenes identificados como Miguel Ángel"N" y Aldo Guadalupe "N", la funcionaria aseveró que no negociarán la ley.



"Hay un procedimiento, están detenidos y están sujetos a proceso", dijo, enfatizando en que la detención atiende a la denuncia recibida por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEZ), por lo que luego de los hechos recabados por la policía ministerial, se identifica en acto ilícito y se procede según los términos establecidos.



En este sentido refrendó el compromiso de la Secretaría General de gobierno para dialogar y evitar acciones como marchas y tomas de vehículos, carreteras y casetas.



"Somos un gobierno que siembre va a respetar la ley, nunca vamos a estar por encima. Yo espero que no continúen con esas marchas no con esos actos vandálicos porque ellos son los primeros afectados", finalizó Torres.









