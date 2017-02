Estudiantes prostituyen a sus compañeras Noé Marín

La Secretaría de la Mujeres (Semujer) detectó casos de prostitución en adolescentes de secundarias de Fresnillo, Guadalupe y la capital.



Según Adriana Guadalupe Rivero Garza, titular de la secretaría, las víctimas fueron incitadas por sus propios novios para que vendieran su cuerpo por 20 o 50 pesos.



Explicó que esta alarmante situación se detectó mediante talleres de sensibilización y se documentó en un diagnóstico que ya se entregó al gobernador Alejandro Tello.



“Las niñas son invitadas por sus propios novios para que en el recreo o espacios libres vendan su cuerpo por algunos pesos”, lamentó la funcionaria, quien agregó también se han dado casos de prostitución en preparatorias.



Comentó que se detectaron algunas modalidades que se consideraron enganches, “de las niñas que por 20 o 50 pesos están vendiendo su cuerpo”.



La titular de la Semujer expresó que además se detectaron otros agravios sexuales que fueron asociados a la trata de personas.



Explicó que se ha reportado el intercambio de fotografías de las adolescentes desnudas y la exposición en redes sociales. Los municipios donde se presentaron estos casos fueron Fresnillo, Guadalupe y la capital.



Rivero consideró que un problema fue que las estudiantes desconocían sus derechos sexuales e, incluso, hubo un caso en una comunidad de Joaquín Amaro, donde las víctimas tenían “un desconocimiento total del ejercicio de su sexualidad de manera responsable”.



Asimismo dijo que, aunque la dependencia no puede obligar a las víctimas a interponer una denuncia, brindaron asesorías y apoyo psicológico a las adolescentes; en algunos casos, fueron canalizadas a las instancias legales.



“Nosotros no podemos intervenir de esa manera; estamos para apoyarlas y hacerles saber que son responsables de su cuerpo y también de exigir que otras personas respeten su sexualidad”, dijo.

Rivero aseguró que una parte importante de la institución se dedicará a prevenir y detener la violencia sexual que sufren las mujeres en las escuelas, ya que los actos cada vez son más graves y “se tienen que atender de manera inmediata”.



