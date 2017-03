EU, Canadá y 12 países más piden elecciones en Venezuela AP

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: En esta foto de archivo del 6 de enero de 2016, legisladores votan durante la primera sesión de la Asamblea Nacional en Caracas, Venezuela. El martes 21 de marzo de 2017, la Asamblea respaldó la activación de la Carta Democrática Interamericana y exhortó al Consejo Permanente de la OEA a que active los mecanismos para garantizar elecciones. Dos días después, el jueves 23 de marzo, catorce de los 35 miembros de la OEA, incluidos Canadá y Estados Unidos, llamaron a Venezuela a respaldar esta petic (AP)



En una declaración divulgada por el gobierno de México, los países se manifestaron "profundamente preocupados" por lo que se vive en Venezuela, aunque consideraron que la suspensión de aquel país de la Organización de Estados Americanos (OEA) debe ser "el último recurso".



La posición se da días después de un informe del secretario general de la OEA, Luis Almagro, en el que llamó a suspender a Venezuela del organismo si el gobierno del presidente Nicolás Maduro no convoca a elecciones inmediatas.



Además de Canadá, Estados Unidos y México, la declaración está firmada por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Algunos de esos países, como Colombia, se habían mostrado renuentes en el pasado a asumir ese tipo de posiciones.



Hasta la tarde del jueves, Venezuela no se había pronunciado sobre esta declaración.



La noche del martes, Maduro dijo que tenía información de que el Departamento de Estado presionaba a distintos gobiernos, incluidos de Latinoamérica, para promover una "intervención global" en su país.



redaccion@imagenzac.com.mx CIUDAD DE MÉXICO/AP.- Catorce de los 35 miembros de la OEA, incluidos Canadá y Estados Unidos, llamaron el jueves a Venezuela a liberar a los presos políticos y convocar a elecciones en una inédita posición conjunta en torno a la compleja situación del país sudamericano.En una declaración divulgada por el gobierno de México, los países se manifestaron "profundamente preocupados" por lo que se vive en Venezuela, aunque consideraron que la suspensión de aquel país de la Organización de Estados Americanos (OEA) debe ser "el último recurso".La posición se da días después de un informe del secretario general de la OEA, Luis Almagro, en el que llamó a suspender a Venezuela del organismo si el gobierno del presidente Nicolás Maduro no convoca a elecciones inmediatas.Además de Canadá, Estados Unidos y México, la declaración está firmada por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Algunos de esos países, como Colombia, se habían mostrado renuentes en el pasado a asumir ese tipo de posiciones.Hasta la tarde del jueves, Venezuela no se había pronunciado sobre esta declaración.La noche del martes, Maduro dijo que tenía información de que el Departamento de Estado presionaba a distintos gobiernos, incluidos de Latinoamérica, para promover una "intervención global" en su país. Agregar a favoritos venezuela

oea

canadá

elecciones