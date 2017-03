EU cancela visa a exdirector de La Prensa por robo de jersey de Brady Excélsior

La camiseta del jugador que usó en el Super Bowl LI fue localizada en casa de la hija de Ortega Camberros, ubicada en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, además del casco del jugador más cotizado del Super Tazón 50, Von Miller, de los Broncos de Denver.



Por su parte, la NFL confirmó que no presentará cargos contra Mauricio Ortega Camberros, quien se encuentra sin ser localizado, mientras la policía de Houston, Texas, no ha cerrado el caso, por el robo del jersey del quarterback durante el Super Bowl 51.



La Procuraduría General de la República (PGR) cateó la semana pasada uno de los domicilios de Mauricio Ortega Camberros, quien robó el jersey del quarterback de los Patriotas de Nueva Inglaterra, Tom Brady, y se precisó que la camiseta ya fue entregada a la NFL.



Se dijo que no hay delito que perseguir contra Ortega Camberros, debido a que la NFL no quiso presentar cargos, ya que sólo pidió que se devolviera el jersey y los objetos de otros jugadores.



El FBI solicitó directamente la colaboración de la PGR, a través de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales.



Por esa razón, la semana pasada la PGR, en coordinación con la Policía Federal, halló la camiseta y otros objetos que ahora están en manos de la NFL.



