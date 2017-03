EU dice haber matado a decenas de milicianos de Al Queda AP

Activistas de la oposición siria informaron que unas 40 personas, la mayoría civiles, murieron en una mezquita de la zona y acusaron a la coalición que encabeza Estados Unidos de lanzar el ataque el jueves en la tarde.



Las oraciones del viernes se cancelaron en partes controladas por los rebeldes en el norte de Siria, después del ataque que según activistas de la oposición y paramédicos alcanzó a la mezquita Omar Ibn al-Khattab en el distrito Jeeneh de la provincia de Alepo, matando e hiriendo a decenas de personas, algunas de las cuales quedaron atrapadas bajo los escombros.



El mayor de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y portavoz del Comando Central, Josh Jacques, dijo que la misión estadounidense no tenía como blanco y tampoco bombardeó una mezquita.



"Apuntábamos hacia una reunión de Al Qaeda que estaba frente a la mezquita. La mezquita al parecer no se dañó por el bombardeo subsecuente", aseguró. Agregó que "estamos al tanto de los reportes de bajas civiles y estamos investigando".



El capitán de la Armada y portavoz del Pentágono, Jeff Davis, dijo que no ellos "no están al tanto de ningún reporte creíble de bajas civiles".



Davis mostró a los reporteros una foto del ataque tomada por el ejército y dijo que "decenas" de milicianos de Al Qaeda que estaban reunidos en el edificio eran el objetivo y murieron. La foto mostraba un daño extenso al recinto, así como escombros esparcidos hacia la mezquita, pero poco daño visible en el santuario religioso o dos vehículos estacionados cerca de él.



Agregó que Estados Unidos estaba al tanto de que la mezquita estaba cerca y que deliberadamente evitó atacarla. Agregó que algunos videos que él ha visto mostraban daño en el edificio en el otro lado de la base de Al Qaeda.



Bahaa al-Halaby, un importante grupo de la oposición y otros activistas sirios culparon del bombardeo a la coalición encabezada por Estados Unidos. La coalición ha atacado blancos del Estado Islámico y a aliados de Al Qaeda en el norte de Siria desde hace más de dos años. No queda claro cómo el grupo opositor supo quién realizó el ataque. Se sabe que aviones rusos y sirios también operan en la región controlada por la oposición.



