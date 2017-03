EU estima iniciar revisión del TLCAN a fines de año Excélsior

Wilbur Ross, secretario de Comercio de EU, informa que el gobierno de su país ha comenzado a discutir el tema con los legisladores, pero que aún no hay una fecha concreta para comenzar con las negociaciones.



El funcionario estimó que las pláticas entre Estados Unidos, México y Canadá, los tres paíse firmantes del acuerdo, se prolongarán durante un año.



Ross explicó que el gobierno del presidente Donald Trump ha comenzado a discutir el tema con los legisladores, pero que aún no se tiene una fecha concreta para comenzar con las negociaciones, según adelantó en entrevista con la cadena Bloomberg.



Ayer, el secretario de Comercio estadunidense aseguró que la revisión del TLCAN tendrá ‘aspectos buenos’ para México, aunque no abundó en detalles.



Remarcó que el objetivo de Estados Unidos es "tratar de corregir algunos de los fallos originales del acuerdo", firmado en 1994.



Trump y su equipo piensan que el tratado está restando empleos en Estados Unidos por empresas que se han trasladado a México para aprovechar las ventajas de una mano de obra más barata. Estamos en las primeras fases del proceso de autorización legislativa", comentó este martes a la cadena CNBC.

La voluntad de Washington de modificar el TLCAN ha deprimido las perspectivas económicas en México y ha afectado de manera significativa al peso mexicano, que se ha depreciado notablemente respecto al dólar desde la victoria electoral de Trump en noviembre pasado.



Algunos legisladores de Texas, el estado estadunidense que más se ha beneficiado del TLCAN, han dicho estar preocupados por el desmantelamiento del acuerdo comercial, por el plan de Trump para construir un muro en la frontera con México y por el plan de los republicanos para imponer un arancel de 20% en todos los bienes importados.



Otros estados republicanos también están preocupados de que la retórica de la Casa Blanca contra el TLCAN pueda provocar una desaceleración económica.



Uno de estos estados es Arizona, donde el senador John McCain ha dicho que está ‘profundamente preocupado’ por cualquier plan para renegociar el acuerdo.



