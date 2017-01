EU frena 100 tons de aguacate mexicano; descartan culpa de Trump Excélsior

En entrevista radiofónica, el titular de Sagarpa aseveró que las exportaciones de aguacate procedente de Jalisco hacia Estados Unidos, no han sido puntualmente establecidas, por lo cual, se impidió el paso a cuatro camiones que trasladaban 120 toneladas de aguacate. Llevamos 100 años de que no podemos exportar aguacate de Jalisco o de ningún otro lugar de México hacia los Estados Unidos y la idea es que ahora se de una apertura a la región de Jalisco, y después podamos avanzar con la región del Estado de México y de Puebla, que también son zonas aguacateras en México”, sostuvo Calzada Rovirosa.

AGRICULTORES ASEGURAN QUE TENÍAN PERMISOS DE EU Un cargamento de 120 toneladas de aguacate producido en el estado de Jalisco fue rechazado por autoridades de Estados Unidos, según denunció la Asociación de Productores de Aguacate de aquella entidad, quienes afirmaron que incluso contaban con la autorización del Departamento de Agricultura de ese país.



El director de la agrupación, Ignacio Gómez, dijo que de último momento y de manera "sorpresiva" las autoridades estadunidenses cancelaron la firma del Plan de Trabajo Operativo que pone las reglas para que los agricultores del estado puedan exportar aguacate al país vecino.

Desconocemos qué fue lo que pasó", dijo el empresario.

Agregó que los productores no tienen claro si esta decisión tuvo que ver con el inicio de la administración del presidente Donald Trump en Estados Unidos, el pasado 20 de enero.



Por tal motivo, aseguró que el gremio "está sorprendido" pues se trabajó durante meses con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por su sigla en inglés) para cumplir con sus requerimientos técnicos, tras más de 80 años de veto a ese fruto procedente de Jalisco.



