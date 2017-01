EU no impondrá pena de muerte a El Chapo: SRE Excélsior

Compartir: Liga Compartir: El gobierno de Estados Unidos otorgó garantías suficientes de que no aplicará la pena de muerte a Joaquín Guzmán Loera. (AP) de que no aplicará la pena de muerte a Joaquín Guzmán Loera, y en caso de ser impuesta, no será ejecutada, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).



Asimismo, otorgó su consentimiento a Estados Unidos para juzgar a Joaquín El Chapo Guzmán Loera por delitos adicionales a los que tiene actualmente, por los cuales se acordó su extradición el pasado 20 de mayo 2016, en virtud de un proceso abierto ante la Corte Federal de Distrito para el Distrito Este de Nueva York.



Para ello, el Gobierno de los Estados Unidos de América presentó una solicitud formal conforme al Tratado de Extradición entre ambos países. "Como parte de dicha solicitud, el Gobierno de los Estados Unidos de América otorgó garantías suficientes respecto de que no impondrá la pena de muerte, o de que, en caso de ser impuesta, ésta no será ejecutada al extraditado”, explicó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a través de un comunicado. La cancillería detalló que el Gobierno de la República tomó en cuenta la opinión emitida por la Procuraduría General de la República (PGR), y en cumplimiento de sus obligaciones internacionales, para otorgar el consentimiento solicitado. "En consecuencia, Guzmán Loera será procesado ante la Corte Federal de Distrito para el Distrito Este de Nueva York”, agrega. La SRE señaló, además, que el consulado de México en Nueva York le otorgará asistencia consular al capo mexicano, de conformidad con la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.



