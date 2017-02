Exceso de velocidad provoca volcadura en Calzada Solidaridad Redacción

El accidente se registró minutos antes de las 10 de la noche del lunes, sobre la calzada Solidaridad, a la altura del fraccionamiento Villa Antigua, con dirección de Zacatecas a Guadalupe.



Al reporte acudieron los elementos de la Policía Metropolitana (Metropol), quienes encontraron un vehículo Dodge Attitude de color blanco y matrícula ZDH-578-N, el cual presentaba visibles daños en la carrocería, por lo que procedieron abanderar la zona.



Personal de Protección Civil Estatal, igualmente arribó al lugar pero no fue necesaria su intervención pues el joven conductor de entre 19 y 23 años de edad, no resultó herido en el incidente.



El afectado explicó a las autoridades viales presentes, que circulaba con normalidad por dicha vialidad cuando al pasar por una cerrada curva se descontroló y se fue directo contra el camellón central para invadir el carril contrario y para nuevamente dirigirse a la jardinera mientras dio un giró sobre su propio eje para terminar varado en sentido contrario a la circulación.



Los agentes de Tránsito, no descartaron la alta velocidad como el factor determinante que ocasionó el siniestro al momento que efectuaron el peritaje correspondiente; finalmente la unidad fue trasladad al corralón para el deslinde de responsabilidades.



accidente vial

zacatecas

volcadura