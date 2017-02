Excolaborador de Duarte podría salir de Pacho Viejo en las próximas horas Excélsior

De acuerdo con la defensa de Arturo Bermúdez Zurita, autoridades estatales buscan alargar el proceso de liberación, pese al amparo que le fue otorgado



Tras su detención, el pasado viernes, a Bermúdez Zurita le impusieron prisión preventiva por 8 meses, sin embargo, su defensa promovió un amparo.



Al exsecretario de Seguridad Pública durante la administración del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, le otorgaron el amparo 180/2017, el cual fue dado de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, sin embargo, tanto la Fiscalía General del Estado (FGE) como el director general del penal y la juez de control alargan el proceso de liberación y buscan por todos lados desobedecer esta orden, por lo que de no acatarla podrían ser multados e incluso destituidos por incurrir en desacato del Juez Décimo Quinto de Distrito, Jorge Holder Gómez, indicó Quadratín.



Debido a esto, todas las autoridades mencionadas se encuentran en proceso de apercibimiento, declaró el abogado Fidel Guillermo Ordóñez, quien lleva el caso de Bermúdez Zurita desde el pasado viernes.



Asimismo, aseguró que a más tardar este miércoles el exfuncionario debería ser liberado, ya que no pueden mantenerlo más tiempo preso luego del amparo promovido.







CIUDAD DE MÉXICO.- Pese a que se ordenó a las autoridades estatales que el exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, sea puesto en libertad o consignado ante el juez penal correspondiente para que cese de inmediato la detención del directo agraviado, continúa recluido en el penal de Pacho Viejo, Distrito Judicial de Xalapa, donde se encuentra desde el pasado viernes.

