Exhoneran a exjefe policiaco que mató a su compañero Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Desde esta semana, el excomandante se incorporó a la corporación municipal. (Cortesía)



De acuerdo con el Ministerio Público, Carranza está libre de culpa ya que se comprobó mediante varios estudios periciales que fue homicidio culposo, es decir un mero accidente, así vinculo a proceso al implicado el juez penal.



Roberto Said Lira, delegado en Fresnillo de la Procuraduría General de Justicia en Estado de Zacatecas (PGJEZ) aclaró que Carranza está obligado a resarcir el daño y reunirse con a la familia para ver a qué acuerdo llegan.



“Hay una buena platica entra ambas partes para llegar a un acuerdo formal ya que se comprobó que este hecho fue un accidente”, detalló el fiscal.



También enfatizó que el hecho de que el ex policía haya privado de la vida a su compañero no lo exime de responsabilidad, sin embargo, la investigación por parte del MP confirman que fue un hecho meramente culposo y no doloso según la investigación.



Al final el delegado de la PGJEZ informó que el imputado ya había platicado conlos dolientes de Gerardo Jiménez (uniformado fallecido) y llegaron a un acuerdoen el que Manuel Carranza tenía que cumplir con ciertas condiciones en las que engloba la reparación del daño, su comportamiento así como el manejo de algún arma de fuego.



“El implicado está sujeto a pagar cierta cantidad a los beneficiarios y/o dolientes, dependiendo de varias cosas, por ejemplo gastos funerarios e indemnización legal, esto depende de ambas partes con base al acuerdo voluntario al que están sujetos”, declaró. Lira.



Al respecto, Daniel Isaac Ramírez, secretario del ayuntamiento se limitó a decir que estaba revisando la situación de Carranza Herrera porque tenían información que la resolución del caso apenas había este lunes.



“El juez lo sentencia con cierta cantidad misma que yo desconozco para resarcir el daño” Ramírez dio a conocer que en lo que a ellos les compete como ayuntamiento es revisar la situación del trabajador quien está suspendido laboralmente y debido a eso tendrían que valorar el hecho y formular el acercamiento con Carranza y valorar las circunstancias laborales del ex comandante de Seguridad Pública.



El funcionario municipal recalcó que lo que si era un hecho era de dicho trabajador no regresaría a la corporación policiaca, pero para evitar algunos conflictos platicará con los encargados de Recursos Humanos y Jurídico.



Para que nos brindara su postura al respecto, tratamos de comunicarnos en reiteradas ocasiones con el titular de la Dirección de Seguridad Pública (DSP), Arturo Leija Iturralde, pero el funcionario no contesto las llamadas telefónicas.



redaccion@imagenzac.com.mx FRESNILLO.- A seis meses aproximadamente que Manuel Carranza Herrera, ex comandante de la Dirección de Seguridad Pública (DSP) le arrebatara la vida a uno de sus compañeros accidentalmente, este se encuentra laborando desde este martes en el Departamento de Protección Civil, según informaron fuentes que pidieron el anonimato.De acuerdo con el Ministerio Público, Carranza está libre de culpa ya que se comprobó mediante varios estudios periciales que fue homicidio culposo, es decir un mero accidente, así vinculo a proceso al implicado el juez penal.Roberto Said Lira, delegado en Fresnillo de la Procuraduría General de Justicia en Estado de Zacatecas (PGJEZ) aclaró que Carranza está obligado a resarcir el daño y reunirse con a la familia para ver a qué acuerdo llegan.“Hay una buena platica entra ambas partes para llegar a un acuerdo formal ya que se comprobó que este hecho fue un accidente”, detalló el fiscal.También enfatizó que el hecho de que el ex policía haya privado de la vida a su compañero no lo exime de responsabilidad, sin embargo, la investigación por parte del MP confirman que fue un hecho meramente culposo y no doloso según la investigación.Al final el delegado de la PGJEZ informó que el imputado ya había platicado conlos dolientes de Gerardo Jiménez (uniformado fallecido) y llegaron a un acuerdoen el que Manuel Carranza tenía que cumplir con ciertas condiciones en las que engloba la reparación del daño, su comportamiento así como el manejo de algún arma de fuego.“El implicado está sujeto a pagar cierta cantidad a los beneficiarios y/o dolientes, dependiendo de varias cosas, por ejemplo gastos funerarios e indemnización legal, esto depende de ambas partes con base al acuerdo voluntario al que están sujetos”, declaró. Lira.Al respecto, Daniel Isaac Ramírez, secretario del ayuntamiento se limitó a decir que estaba revisando la situación de Carranza Herrera porque tenían información que la resolución del caso apenas había este lunes.“El juez lo sentencia con cierta cantidad misma que yo desconozco para resarcir el daño” Ramírez dio a conocer que en lo que a ellos les compete como ayuntamiento es revisar la situación del trabajador quien está suspendido laboralmente y debido a eso tendrían que valorar el hecho y formular el acercamiento con Carranza y valorar las circunstancias laborales del ex comandante de Seguridad Pública.El funcionario municipal recalcó que lo que si era un hecho era de dicho trabajador no regresaría a la corporación policiaca, pero para evitar algunos conflictos platicará con los encargados de Recursos Humanos y Jurídico.Para que nos brindara su postura al respecto, tratamos de comunicarnos en reiteradas ocasiones con el titular de la Dirección de Seguridad Pública (DSP), Arturo Leija Iturralde, pero el funcionario no contesto las llamadas telefónicas. Agregar a favoritos pc

dsp

seguridad pública

reinstalación

pgr