Exhorta Haro a vigilar obras por $101 millones

Este martes se realizó la toma de protesta a los presidentes de participación social de comunidades y colonias, quienes resultaron electos en meses pasados.



El presidente municipal se reunió con ellos para encabezar la elección de los miembros del Consejo de Desarrollo Municipal.



Felicitó a quienes resultaron electos en este cargo, pues expuso que en la actualidad son pocos quienes participan en actividades a favor de la comunidad en la que viven.



Haro de la Torre anticipó que en próximos días iniciará un recorrido por las comunidades a fin de reunirse con las autoridades y definir las acciones a emprender durante su administración.



Refirió que las visitas iniciarán en Vasco de Quiroga y Ermita de Guadalupe, pues en la primera se prevé la inversión en la perforación de un pozo en busca de agua potable para dotar a los habitantes de este servicio.



Esto, después de que los representantes le expusieran la necesidad ya que el líquido que utilizan para consumo humano proviene de un arroyo que no garantiza las condiciones para su seguridad.



Por su parte, Griselda López Torres, presidente de participación social de Las Catarinas, solicitó a las autoridades que no los dejen solos.



Afirmó que las comunidades requieren de la presencia constante de las autoridades municipales y de una coordinación estrecha con ellas.



En la reunión con los representantes de la zona urbana y rural participaron regidores, la síndico Amelia Carrillo, el secretario de Gobierno Daniel Ramírez y el director de Desarrollo Social, César Bonilla.



centro de convenciones

presidentes de participación social

desarrollo social