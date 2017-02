Exhorta la Canacozac a consumir productos locales Karina Navarrete

Alfredo Pérez Salcedo dirigente de la Canacozac informó que de manera constante se promueve el consumo local, y “ahora con mayor razón”, ante la actual situación financiera del estado y el país.



Destacó que el consumo local es la manera de mantener y generar empleos, además de una derŕama económica, “cuando uno consume un producto mexicano un porcentaje de ese costo va a dar directamente al empleo de varias personas, si a un empresario le va bien, le va bien a todos”.



Asimismo puntualizó que no se debe de olvidar la calidad y a voltear a ver a los productores zacatecanos y mexicanos, que en ocasiones superan a los productos de importación en calidad y precio.

Por lo que también hizo un llamado a los productores a cumplir con las normas oficiales para poder adquirir apoyos e impulsos para sus comercios.

“La Confederación de cámaras apoya el relanzamiento de lo Hecho en México, que ya estamos promoviendo y retomando con mayor impulso”, dijo.

Detalló que por el momento no se ha marcado mucho la adquisición de productos locales, sin embargo se espera que a partir del segundo trimestre del año exista mayor “concientización del consumidor”.



