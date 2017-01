Exhorta Osorio Chong a cuidar los contenidos consultados por los niños en internet Redacción

CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, exhortó a los mexicanos, particularmente a los padres de familia, a cuidar los contenidos consultados en la Internet por los niños y jóvenes. "Necesitamos hacer un frente común para fomentar la unidad", apuntó. La tecnología es novedosa e importante, por ello se debe evitar que su uso sea nocivo o lastime a lo que más queremos: nuestras familias, destacó el titular de esta dependencia.



"Que nadie se ofenda cuando un padre de familia toma la decisión de supervisar a sus hijos, porque esto puede representar la vida y la seguridad de ellos y de la comunidad", puntualizó al inaugurar el Centro Nacional de Mando y Reacción para la Seguridad de los Infantes en las Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil del ISSSTE.



Asimismo, resaltó la importancia de fomentar el diálogo, la cercanía y la unidad familiar. "Tenemos que saber escuchar a nuestros hijos y hacer un frente común", precisó.



El secretario Osorio Chong indicó que se trabaja en la unidad de la comunidad, para que los niños piensen en cómo ayudar y no en cómo destruir o lastimar.



Al hacerlo en unidad, sostuvo, se logrará una mejor y más unida sociedad. Además felicitó al director del Instituto y reconoció la unidad con la que se construyó el sistema presentado, y explicó que será ejemplo a nivel nacional. Promueve no solo el cuidado, sino los valores en la sociedad mexicana, recalcó.



Por su parte, el director general del ISSSTE, José Reyes Baeza Terrazas, dijo que esta solución tecnológica protegerá a 17 mil 500 niños de 123 Estancias Infantiles propias, 48 de la Ciudad de México y 75 en el interior de la República.



Explicó que su principal función es prevenir incidentes tras el análisis de datos y capacitar adecuadamente al personal de las guarderías para saber cómo actuar ante situaciones de riesgo o desastres.



Asimismo, especificó que este Centro es uno de los más grandes a nivel mundial y contiene un directorio actualizado de los datos de contacto y biometría de los padres, tutores, personas autorizadas para recoger a los niños, maestros, administradores o proveedores, para identificar plenamente a todas las personas que conviven con los niños.



En todas las Estancias Infantiles del Centro Nacional de Mando y Reacción se instalaron 298 videocámaras de seguridad en el interior y 376 en el exterior, 410 contactos magnéticos para puertas, 141 detectores de movimiento, 823 lectores de huella digital, mil 51 bocinas con estrobo para alarmas, 730 pulsadores de incendio y 274 de emergencia, 122 sistemas de detección de sismos, tres mil 747 detectores de humo y 330 de incendios por temperatura, y 332 detectores de gas.



Asimismo, especificó que el centro contiene un directorio actualizado de datos de contacto y biometría de los padres, tutores, personas autorizadas para recoger a los niños, maestros, administrativos o proveedores, para identificar a todas las personas que conviven con los niños; además, dijo se desarrolló como un esquema de seguridad total para proteger al infante durante su estadía en la Estancia.



Al hablar en representación de los beneficiados, la madre de familia, Mar Cristal Montoya Gómez, agradeció a las autoridades por el apoyo y cuidado que las instituciones les brindad a sus hijos. "Sigan haciendo cosas en benéfico de la ciudadanía, porque propiciar el bienestar de una familia, es propiciar el bienestar de México", señaló.



Con este Centro, el ISSSTE es la primera institución de México en incorporar tecnología de punta para la seguridad de la población infantil derechohabiente.



Beneficiará a más de 24 mil niños inscritos en las 123 estancias infantiles propias del Instituto, con el cuidado de su integridad a través del monitoreo permanente de áreas físicas de los centros educativos, a través de 700 videocámaras colocadas en lugares estratégicos.



