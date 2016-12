Exhorta PC a usar con cuidado la pirotecnia este fin de año Redacción

Juan Antonio Caldera Alaniz, director de la corporación, destacó mediante un comunicado que deben de tomarse varias precauciones que permitan disfrutar con tranquilidad las fiestas de fin de año.



Por ello, sugirió utilizar solamente fuegos artificiales permitidos por las autoridades y adquirirlos con comerciantes confiables, que cuenten con el permiso especial que otorga la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).



La pirotecnia no deben utilizarla menores de edad ni guardarse en los bolsillos de las prendas de vestir, ya que su almacenamiento requiere lugares frescos y secos, alejados de fuentes de calor y fuera del alcance de niñas y niños.



Agregó que durante el uso de los mismos, la gente no debe utilizar prendas de nylon, lycra o poliéster, ya que ese tipo de material se enciende con mayor facilidad y genera riesgos.



Los fuegos artificiales deben utilizarse en zonas abiertas, retiradas de edificios y vehículos, sobre superficies planas y evitar su uso cerca de hierba seca, ya que pueden provocar incendios.



Tampoco es recomendable que sean manipulados o encendidos por personas en estado de ebriedad ni dejar las manos cuando se activan; además, siempre hay que tener cerca un extintor o balde con agua.



