Exige PRD respeto a decisión de quitar a Barbosa de coordinación Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Alejandra Barrales sostuvo que no permitirán que la autonomía del partido sea ‘secuestrada’; invita a que la Mesa Directiva del Senado evite opinar



Enfatizó que para el partido Dolores Padierna, es la Coordinadora Parlamentaria, reconocida en el CEN, los líderes y militantes del partido. No permitiremos, bajo ninguna circunstancia, se vulnere o secuestre la autonomía del PRD y su grupo parlamentario", advirtió.

Ante la posición del Presiente de la Mesa Directiva del Senado, Pablo Escudero, de dar respaldo a Luis Miguel Barbosa, Barrales Magdaleno le pidió ser respetuoso de las decisiones del Sol Azteca. El Presidente de la Mesa Directiva sólo se tiene que dar por enterado de lo que decida el PRD", sostuvo.



Es la Mesa Directiva un órgano que toma decisiones colegiadas, por eso lo invito a que no emita una opinión, a que no señale que el coordinador del PRD sigue siendo el senador Barbosa, porque ésa es una opinión de él, es una posición personal, la Mesa Directiva no ha emitido una opinión", enfatizó.



elpais@imagenzac.com.mx CIUDAD DE MÉXICO.- La dirigente nacional, Alejandra Barrales, aseguró que no permitirá "bajo ninguna circunstancia" el secuestro a la autonomía del partido y su grupo parlamentario.Enfatizó que para el partido Dolores Padierna, es la Coordinadora Parlamentaria, reconocida en el CEN, los líderes y militantes del partido.Ante la posición del Presiente de la Mesa Directiva del Senado, Pablo Escudero, de dar respaldo a Luis Miguel Barbosa, Barrales Magdaleno le pidió ser respetuoso de las decisiones del Sol Azteca. Agregar a favoritos exigencias

prd

respeto

miguel barbosa

coordinador

senado