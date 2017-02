Exige Tello a líder minero no generar violencia Silvia Vanegas

ZACATECAS.- El gobernador Alejandro Tello manifestó su respeto total al gremio minero e hizo un llamado al secretario general del sindicato Minero, Carlos Pavón, a que no se provoque la violencia.Advirtió además que interpondrá la denuncia de hechos por los daños que se registraron en oficinas de gobierno.Aclaró que estima a Pavón y no está peleado con él, pero"si lo que está buscando es violencia no la va a encontrar".Reiteró que la postura del gobierno es el diálogo y el impuesto ecológico es un tema que está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reiteró Alejandro Tello.Lamentó que la gente que acompaña al líder minero rompiera vidrios en oficina de gobierno e insistió en que "no hay que olvidar que hay miles y miles de mineros y no tienen esa postura".Manifestó que se ha tratado de politizar un tema en el que aseguró no se va a perder ningún empleo ni lastimarán los beneficios de reparto de utilidades para los mineros.El gobernador ofreció a Carlos Pavón trabajar con él si se trata de buscar beneficios para los mineros y le pidió no lastimar más a los zacatecanos.Respecto al proyecto del hospital municipal de Jerez, del cual dejó un avance el ayuntamiento anterior, el gobernador Alejandro Tello dijo que busca no dejar elefantes blancos, pero tampoco quiere meter dinero bueno al malo.Explicó que analizará la construcción que se dejó en una primera etapa y si cumple con todas las condiciones, se fortalecerá e invertirá dinero para el proyecto.Anunció que en los próximos días recorrerá otros hospitales que quedaron pendientes.Al respecto, el alcalde Fernando Uc Jacobo destacó que se hace el análisis y de no ser funcional para el hospital este edificio se empleará para el Centro de Salud y el lugar que ocupa dicho centro será para oficinas municipales.Sobre el proyecto para el hospital de la Mujer para Jerez, aún no se han dado a conocer avances.En el tema de seguridad, el gobernador comentó que se reunió con el subsecretario de Gobernación, Rene Juárez Cisneros.Como resultado de este diálogico, aseguró que se tendrán cambios importantes con el regreso de fuerzas federales en apoyo al estado.Destacó que en la semana acudirá al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) para abordar temas de equipamiento de las unidades policiacas, además de inteligencia y seguridad para el estado, ya que viene una inversión importante.

