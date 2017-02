Exige Tello contratar a zacatecanos en obras para la SCT Redacción

Durante el recorrido que realizó el jueves por las oficinas de la SCT, el gobernador pidió a los trabajadores sentirse y formar parte de un solo equipo que trabaja por Zacatecas, mano a mano, junto a la administración estatal, al tiempo que los felicitó por la labor que realizan a favor del desarrollo del estado.

Respetuoso de su autonomía, el mandatario solicitó al delegado estatal sacar adelante los proyectos más apremiantes para la entidad y, para ello, contratar exclusivamente mano de obra zacatecana y así generar un círculo virtuoso que ayude a la economía de la entidad y sus familias.



Aseguró que Zacatecas cuenta, gracias a la SCT, con buenos caminos de conectividad con otros estados, así como al interior del mismo, lo que genera una mejor y más eficiente movilidad, tanto dentro como fuera de la entidad.



En su recorrido por las instalaciones del Centro SCT, el mandatario visitó el nuevo lactario, establecido por la norma mexicana 025, que promueve la igualdad laboral y la no discriminación, así como en atención a la norma 031, que indica que toda institución pública debe contar con un espacio que promueva la lactancia materna. Este espacio lo podrán utilizar tanto personal como usuarias que se encuentren en el lugar.

Alejandro Tello aseguró a los trabajadores que él es un Gobernador que escucha; “hoy lo que le duele a la gente es la inseguridad, no me piden grandes obra, sólo cosas básicas como carreteras, luz, agua, pero, sobre todo, me piden ser honesto”, refirió el titular del Ejecutivo.



En ese contexto, el Gobernador aseguró que hoy se vive una situación particular.



sct

trabajadores

empleo