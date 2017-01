Exigen agricultores que se eche atrás el aumento a las gasolinas Noé Marín

Aseguraron que un 50% de los agricultores prefieren no sembrar y exigieron que se eche atrás el incremento al precio de la gasolina.



Este 11 de enero, más de 500 integrantes del Frente Democrático de Zacatecas y la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) se manifestaron en las principales vías del Centro Histórico en contra del aumento al precio de la gasolina.



Los inconformes, originarios de 10 municipio del estado como Fresnillo, Jerez, Juan Aldama, Nieves, entre otros, comenzaron su recorrido Frente a Ciudad Administrativa y lo finalizaron en la explanada del Congreso del Estado.



Pedro Ovalle, dirigente estatal de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), aseguró que los agricultores fueron afectados por el aumento del combustible y pidieron un punto de acuerdo que les dé seguridad. "Los campesinos venimos justificadamente y estamos reclamándole al gobierno que le responda al pueblo de Zacatecas", dijo. Señaló que, con el gasolinazo, incrementó el costo de las semillas mejoradas, fertilizantes, la canasta básica, servicios públicos y las piezas indispensables para el mantenimiento de los tractores.



El dirigente explicó que este panorama poco favorable hizo que al menos un 50℅ de los campesinos aseguraran que no van a sembrar este año, ya que el precio de sus productos es bajo y tienen miedo de no recuperar las inversión. "Esto es un desastre y hay riesgo de que la mitad del campo se quede sin cultivar; mucha gente puede definir no sembrar por lo incosteable que resultaría", dijo. Asimismo, dijo que pidieron a los diputados que se tome en cuenta la propuesta del CIOAC en la próxima sesión para crear más políticas que aseguren el cultivo de los campesinos y la certeza económica de sus familias. "Necesitamos que se mejoren las circunstancias, que se busquen políticas públicas especiales para mantener la producción de alimentos en el campo", dijo. Finalmente, Ovalle aseveró que el CIOAC buscará unirse a otros organismos inconformes con la finalidad de realizar una marcha más concurrida, ya que, dijo: "estamos buscando la unidad para marchar juntos en contra de este problema".



