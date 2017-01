Exigen cuentas claras al comité de la Fenafre 2016 Marcela Espino

Esto derivado de que en el proceso de entrega-recepción, recibieron facturas que se generaron nuevamente el 12 de septiembre, fecha que fue límite, pero no se obtuvo justificación de los gastos.



La síndico Amelia del Rocío Carrillo Flores explicó que recibieron los documentos en los que se cobra a las autoridades, pero no está completo el respaldo de los gastos.



Además de que hubo proveedores que hicieron convenios con quienes manejaron la organización de la feria, mas no con quienes estaban al frente del ayuntamiento y ahora llegaron a cobrar.



Dijo que solicitó a los representantes de estas actividades que entreguen la información completa de su ejercicio e incluso, que se haga pública mediante una conferencia de prensa.



De igual manera, la síndico refirió que les preocupa la situación de los inventarios de bienes de la administración y en general, la situación financiera del municipio.



Expuso que así como se recibió poca información clara en la organización de la feria, en otras áreas no se tuvo orden en las finanzas.



Carrillo Flores dijo que uno de los casos más claros fue que no había una sola línea responsable por compras y pagos, sino que varias personas se encargaron de este tema y por ello hay cifras que no coinciden.



Explicó que actualmente dará prioridad a los pasivos registrados, en tanto se analiza el manejo del recurso que se reclama, pero que no tiene justificación en su ejercicio.



Actualmente se lleva a cabo la revisión de cada factura con personal de la sindicatura, Dirección de Finanzas y Tesorería y la Contraloría Municipal, además de un despacho externo que emitirá un dictamen.



La síndico estimó que en próximos días estarán en condiciones de detallar un avance en esta revisión.



