Exjefe ejército argentino detenido por secuestro y tortura

Milani, titular del arma durante el mandato de la presidenta Cristina Fernández (2007-2015), quedó detenido luego de declarar ante el juez Daniel Herrera Piedrabuena por los supuestos delitos de tortura agravada, allanamiento ilegal y privación ilegal de la libertad agravada de Pedro Olivera y su hijo Ramón Olivera en 1977 y de Verónica Matta un año antes.



El magistrado dispuso el traslado del acusado al Servicio Penitenciario Provincial en calidad de detenido, informó el juzgado a a The Associated Press en un comunicado.



Pedro Olivera fue secuestrado en su casa de la capital de La Rioja y permaneció desaparecido durante dos días en los que dijo haber sido torturado. Después de ser liberado se llevaron a su hijo, quien estuvo retenido durante varios días.



Matta declaró haber sido secuestrada cuando tenía 17 años y haber permanecido varios meses en un centro clandestino de detención riojano.



Al conocer la medida judicial Ramón Olivera dijo al canal de cable Todo Noticias que fue "probando todas las cosas que se investigaron" sobre el accionar de Milani como las torturas sufridas por su padre.



Milani es investigado en otra causa por violación de los derechos humanos. Días atrás fue interrogado por un juez de la provincia de Tucumán por la desaparición del soldado Alberto Ledo mientras cumplía el servicio militar en 1976. El teniente general retirado es sospechoso de haber falsificado un documento en el que la desaparición de Ledo se atribuye a una supuesta deserción.



Varios defensores de derechos humanos solicitaron la remoción de Milani al mando del ejército durante el gobierno de Fernández, pedido que fue desestimado. El militar renunció en junio de 2015 alegando razones personales.



En diciembre Milani fue también procesado en Buenos Aires por presunto enriquecimiento ilícito.



