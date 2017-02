Experimentan con el arte del grabado Anahí Encina

Alta Real Zacatecana es el proyecto de Humberto Valdez que busca apoyar a los artistas emergentes y a los interesados en las diferentes facetas del arte, a que sigan con su formación profesional de manera gratuita.



Consiste en un laboratorio de dibujo, grabado y creación multidisciplinaria, gratuito, incluyente y participativo, no limitado únicamente al espacio físico, sino expandido hacia el dialogo, el intercambio y la cooperación entre instituciones, profesionales y estudiantes de cualquiera que sea su latitud con artistas zacatecanos.



El curso surgió gracias a que Gely Pacheco y La Botica Fundación de Arte Contemporáneo, asociación chiapaneca, invitó al artista Humberto Valdez a impartir clases, conferencias y a montar una exposición en Chiapas.



El objetivo del taller en la Ciudadela del Arte es que no solamente perfeccionen su técnica, sino que conozcan el lado histórico de la disciplina del grabado, de una manera más profunda.



Para esta clase intensiva se utilizó como material el linóleo, que es una lámina formada por una capa de fibra de yute recubierta con una mezcla aglomerada de corcho en polvo, aceite de linaza y resinas; se emplea principalmente para pavimentar suelos y utiliza una técnica de grabado a base de huecorrelieve, para posteriormente imprimirse en diferentes tipos de papel.



La invitada para el taller de linóleo al color, Gely Pacheco, es artista visual originaria de Tuxtla, Gutiérrez y viajó a Zacatecas para apoyar a los maestros con su experiencia como profesional.



Pacheco es egresada de la licenciatura de Ciencias y Artes y se especializó en gráfica, además actualmente experimenta en el área digital de estas disciplinas como video, fotografía e instalación.



Los artistas gráficos invitan a los interesados a visitar la página de Facebook Alta Real Zacatecana, para informarse sobre los próximos talleres gratuitos que se impartirán, el siguiente será sobre Gestión Cultural a finales de marzo.



grabado

taller

ciudadela del arte

cultura