Expertos y amantes de la moda comparten su visión Anahí Encina

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:

LA ESTACIÓN CAFÉ fue el punto de encuentro para los interesados en el tema. (Ma. del Refugio Gamboa )



JAIME ZAVALA, FELIPE ALVARADO Y CARLOS ÁVILA expusieron sus ideas. (Ma. del Refugio Gamboa )



ALFONSO Y BERENICE estuvieron presentes. (Ma. del Refugio Gamboa )



María Fernanda, Claudia y Jitzel participaron en la mesa redonda. (Ma. del Refugio Gamboa )



VÍCTOR Y EMMA atendieron al llamado de View Models. (Ma. del Refugio Gamboa ) Imagen previa Ver en tamaño completo Cerrar Siguiente imagen Imagen de







Gerardo Ollervides, coordinador y director de View Models, dijo que el objetivo del Fashion Talks es empezar a crear un ambiente de moda en Zacatecas, además destacó que el evento no era exclusivo para diseñadores o modelos, sino que estaba enfocado a todo aquel que esté interesado en aprender, compartir y disfrutar de este gran ámbito.



Los ponentes participantes fueron el visual marketing de Sears, Jaime Zavala; el diseñador de moda, Felipe Alvarado; los maquillistas profesionales, Julio Vallejo y Carlos Ávila, además de la modelo Itzá Xunely.



La agencia View Models se encargó de realizar un estudio a profundidad para elegir las temáticas que se plantearon en la mesa redonda, todos ellos enfocados a estudiantes y personas emergentes en el mundo de la moda.



Algunos de los puntos tocados fueron la situación de la moda en Zacatecas, si es un negocio sustentable o no, en el que se opinó que las personas saben poco acerca de ello, pero hay mucho talento que debería darse a conocer.



También hablaron sobre las trabas que tienen los diseñadores independientes, ya que las personas están acostumbradas a consumir productos o marcas extranjeras, de lo que surgió la cuestión de cuáles son las plataformas para aquellos que quieren dar a conocer su trabajo.



“En el estado hay mucho talento y se debe atacar el querer irse de la ciudad cuando aquí se puede producir, además hay que educar a las personas para consumir local” destacó Ollervides.



Durante la charla con los expertos, estudiantes de diferentes licenciaturas y amantes de la moda, expusieron su manera de ver las cosas y concluyeron en que también comienza a ser parte de la problemática de las instituciones, ya que en los programas académicos aún no hay buenas opciones.



Gracias a la respuesta de las personas en el Fashion Talks, View Models tiene pensado realizar al menos un evento al mes, con talleres y diferentes dinámicas que ayuden a abrirle paso al ámbito de la moda zacatecana.





encinarroyo@gmail.com Fashion Talks Moda Emergente presentó su primera edición a cargo de View Models Management Zacatecas en La Estación Café, con el objetivo de difundir el mundo de la moda en la ciudad y los talentos locales.Gerardo Ollervides, coordinador y director de View Models, dijo que el objetivo del Fashion Talks es empezar a crear un ambiente de moda en Zacatecas, además destacó que el evento no era exclusivo para diseñadores o modelos, sino que estaba enfocado a todo aquel que esté interesado en aprender, compartir y disfrutar de este gran ámbito.Los ponentes participantes fueron el visual marketing de Sears, Jaime Zavala; el diseñador de moda, Felipe Alvarado; los maquillistas profesionales, Julio Vallejo y Carlos Ávila, además de la modelo Itzá Xunely.La agencia View Models se encargó de realizar un estudio a profundidad para elegir las temáticas que se plantearon en la mesa redonda, todos ellos enfocados a estudiantes y personas emergentes en el mundo de la moda.Algunos de los puntos tocados fueron la situación de la moda en Zacatecas, si es un negocio sustentable o no, en el que se opinó que las personas saben poco acerca de ello, pero hay mucho talento que debería darse a conocer.También hablaron sobre las trabas que tienen los diseñadores independientes, ya que las personas están acostumbradas a consumir productos o marcas extranjeras, de lo que surgió la cuestión de cuáles son las plataformas para aquellos que quieren dar a conocer su trabajo.“En el estado hay mucho talento y se debe atacar el querer irse de la ciudad cuando aquí se puede producir, además hay que educar a las personas para consumir local” destacó Ollervides.Durante la charla con los expertos, estudiantes de diferentes licenciaturas y amantes de la moda, expusieron su manera de ver las cosas y concluyeron en que también comienza a ser parte de la problemática de las instituciones, ya que en los programas académicos aún no hay buenas opciones.Gracias a la respuesta de las personas en el Fashion Talks, View Models tiene pensado realizar al menos un evento al mes, con talleres y diferentes dinámicas que ayuden a abrirle paso al ámbito de la moda zacatecana. Agregar a favoritos moda

fashion

emergente

modelos