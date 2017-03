Explota pipa con 39 mil litros de combustible en la Salamanca-Querétaro Excélsior

Entre las tres personas heridas, se encuentra un menor, y fueron rescatadas de una vivienda colapsada, sin que aparentemente se registraran más desgracias, ya que peritos indagan si había gente en las tres casas que terminaron totalmente calcinadas.



Autoridades de Protección Civil de Celaya desalojaron al menos a 800 personas. Durante las maniobras para apagar el incendio, un elemento de la Policía Federal, fue atropellado por una pipa que cargaba agua para apagar el fuego, y murió en el acto.







El espectacular incendio consumió oficialmente 10 viviendas, así como cinco vehículos, que provocaron una enorme columna de humo negro. Las casas afectadas consumen gas natural, por lo que el fuego tuvo combustible durante al menos una hora luego de la explosión.



El Gobierno Municipal informó que el siniestro ocurrió en el sentido hacia Querétaro, sobre la calle Arenal de la colonia Galaxias del Parque, alrededor de las 13 horas de este jueves; en donde el tráiler perdió una de las dos ‘salchichas’ que se proyectó contra la zona urbana en los suburbios del norte de Celaya.



Al destrozar las viviendas, el accidente provocó fugas de gas, lo que intensificó la explosión y luego, el incendio, a la altura del kilómetro 45 de la autopista Salamanca - Querétaro, ya en Celaya y unos dos kilómetros antes del entronque a la entrada a la ciudad y a la carretera que conduce a San Miguel de Allende.



Los rescatistas salvaron a Viridiana Conteras López, de 31 años de edad, y a su hijo de cinco años. La mujer presenta quemaduras en solamente el cinco por ciento de su cuerpo, su hijo muestra quemaduras leves. De la tercera persona no se ha reportado ni la identidad ni su condición física tras el accidente.



Las autoridades cajeteras destacaron que se realizan trabajos de saneamiento de la red de alcantarillado, ya que consideran que pudo haber caído combustóleo en el drenaje. Al mismo tiempo se han efectuado cortes en el suministro de la red de gas natural, así como en el sistema de energía eléctrica, al tiempo en que ponderó que la población no corre riesgos.



Al lugar arribaron elementos de la Gendarmería Nacional, así como del Ejército Mexicano para ayudar con las labores de resguardo.



​MUERE POLICÍA EN MANIOBRA PARA APAGAR INCENDIO



Aunque no se registraron heridos durante la explosión de una pipa cargada con combustible, un elemento de la Policía Federal murió al ser aplastado por una pipa que cargaba agua para apagar las llamas del incendio, sobre la misma autopista Celaya-Salamanca. Se trata de Federico Moctezuma Durán, Policía Tercero de 42 años de edad.



El deceso ocurrió poco antes de las 14:00 horas de este jueves, durante las labores de los cuerpos de emergencia para apagar el incendio iniciado tras la explosión del auto tanque, a la altura del kilómetro 46 de la misma autopista.



Y es que el policía resguardaba el área del siniestro sobre la cinta asfáltica, cuando la pipa que llevaba agua para mitigar el fuego se echó en reversa. El elemento no se percató de la maniobra y fue aplastado por el vehículo.



