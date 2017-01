Explota refinería de Pemex en Tamaulipas; un muerto y 2 lesionados Excélsior

El vocero de la unidad paraestatal, Víctor Campero Jarque, aseguró que también hay otras siete personas atendidas por crisis nerviosa; vecinos no tuvieron que ser evacuados



#PemexInforma Lamentamos informar el fallecimiento de un trabajador en la Refinería de Madero a consecuencia de un accidente de trabajo — Petróleos Mexicanos (@Pemex) 12 de enero de 2017



CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Un trabajador muerto, dos lesionados y siete atendidos por crisis nerviosa fue el saldo que arrojó una explosión ocurrida al interior de una refinería de Pemex (Petróleos Mexicanos) en Ciudad Madero, al sur de Tamaulipas; el siniestro se suscitó la mañana de este jueves en la planta HDI 201 que produce diesel desulfurado, mientras realizaban trabajos de limpieza.Elementos de diferentes cuerpos de emergencia de los municipios de Tampico, Madero y Altamira, apoyan en labores de auxilio y coadyuvan al personal que se encontraba laborando; de acuerdo a Víctor Campero Jarque, vocero de Pemex, la explosión se ocasionó por una reacción de azufre con otro elemento, generando gas sulfhídrico.Al presentarse esto, al apretar una brida, se desvaneció un trabajador que posteriormente fue reportado fallecido; hay dos lesionados y siete con crisis nerviosa, atendidos en la misma refinería", no hubo necesidad de evacuar a los vecinos de la refinería, y la paraestatal no ha dicho si los empleados pertenecen a su plantilla o a una empresa privada.Según un reporte extraoficial de Protección Civil local, las personas lesionadas fueron canalizadas al Hospital Regional de Petróleos Mexicanos; los ciudadanos que viven en los alrededores advierten que se escuchó un 'fuerte' estallidodentro de la refinería, para después dar lugar a un 'penetrante' olor a ácido.

