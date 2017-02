Expo se realizará en el jardín Madero: Haro Marcela Espino

Los mercaderes se manifestaron en la alcaldía, pasaron a las oficinas de gestión del gobierno estatal y posteriormente buscaron al presidente municipal.



A lo largo de la semana, los comerciantes se reunieron con el secretario de Gobierno, Daniel Ramírez Díaz, quien les notificó que la expo podía hacerse en otros sitios como el parque La Lagunilla y el Monumento a la Bandera.



En estas opciones, los vendedores se negaron porque argumentaron que no se tenían las mismas ventas y activación del centro de la ciudad.



De igual manera, se les solicitó conciliar los espacios de venta entre las dos organizaciones que presentaron su petición para la organización de la expo.



Al no tener una respuesta favorable, este viernes, alrededor de 30 vendedores salieron a las calles y se manifestaron en la presidencia municipal para luego acudir a las oficinas de Atención Ciudadana del gobierno estatal, en donde registraron su inconformidad.



Minutos más tarde, se instalaron frente a la Parroquia de la Purificación, donde se encontraba el alcalde en una reunión.



Haro de la Torre hizo énfasis en la necesidad de mantener los espacios comerciantes ordenados a fin de promover la seguridad y el cuidado de los sitios públicos, expuso que de lograr que se pusieran de acuerdo en los locales, accedería a la colocación de la expo durante domingo, lunes y martes.



