Fa Ibarrarán invita a “dejar ir”

Ibarrarán siempre buscó convertirse en alguien completamente capacitado para acompañar a otras personas que tienen en mente un estado general deseado, pero por sí solos no logran alcanzarlo y sobre todo no saben cual es la razón.



Por ello, ofrece conferencias y talleres vivenciales desde que se certificó oficialmente. ,



Dejar ir es dejar llegar nació por su inquietud de enviar un mensaje fuerte, y después de analizar las cosas que han marcado su vida llegó a la conclusión de que ha dejado ir, en diferentes aspectos, y que al desprenderse de situaciones o personas que la dañaban recibió lo que realmente añoraba y merecía.



El tiempo para hablar con el público era de 12 minutos; sin embargo, decidió dar su charla de manera individual, ya que cree que quien la escuche merece que ella transmita el mensaje completo. “He soltado cosas tanto materiales como personas importantes en mi vida y situaciones e ideas que me limitaban, son esas creencias que nos obstaculizan para realizar las verdaderas cosas que queremos vivir”.

Fa Ibarrarán ya planea sus próximas presentaciones, ya que por su experiencia, solicitan sus servicios como coach profesional en Zacatecas y otros estados.



Además, este martes 28 dará su taller vivencial Amor propio en las oficinas de Valuati en el Centro Histórico, la hora está por confirmarse y se puede consultar en su página de Facebook: Fa Ibarrarán.



encinarroyo@gmail.com La coach de vida Fa Ibarrarán impartió su conferencia en la Biblioteca Mauricio Magdaleno con una gran asistencia.

