Falla distribución del oseltamivir; hay desconocimiento de genéricos, alertan

“El producto no se encuentra en todas las farmacias, es algo que en términos de distribución es lógico, puesto que tal vez no se encontrarán por el número de unidades dispersas en todas y cada una de las más de 30 mil farmacias que existen en México”, declaró al finalizar la firma del Convenio de Concertación con Coparmex.

El funcionario informó que desde octubre del año pasado se distribuyeron 114 mil unidades de medicamentos, y la semana pasada 150 mil más, en la red de farmacias privadas de la Anarfamex; sin embargo, aceptó que el medicamento no estará a la venta en todas las farmacias, por lo que pidió a la población comunicarse al número de la Cofepris 01 80 00 33 50 50 en caso de no hallarlo.



Julio Sánchez y Tépoz señaló que las personas que denuncien la falta del medicamento y la necesidad de adquirirlo, deberán comprobar bajo prescripción médica que tienen influenza.



Dijo que en los tres laboratorios mexicanos donde se produce el genérico del Tamiflu (oseltamivir), ubicados en el Estado de México, se encuentran bajo producción 250 mil unidades más.



Declaró que desde octubre pasado solamente hay en circulación 10 mil unidades correpondientes al medicamento de patente Tamiflu, de la farmacéutica Roche.



La población que esté diagnósticada con influenza puede adquirir los génericos cuyos nombres son: Ineolflu, del laboratorio Alpharma; Gremiltal, de Serral, y Seltaferon, de Liomont.



Hay desconocimiento



El peregrinar de enfermos con influenza para hallar el medicamento oseltamivir, tiene repercusiones no sólo al empeorar el cuadro clínico, sino en la expansión del virus, alertó Mauricio Rodríguez Álvarez, de la Facultad de Medicina de la UNAM.



El profesor del Departamento de Microbiología y Parasitología de la UNAM alertó que los médicos, al desconocer que hay medicamentos génericos, únicamente prescriben Tamiflu, causando que los enfermos pierdan tiempo para controlar la enfermedad.

“Si están buscando un solo medicamento se pueden tardar más en encontrarlo, y eso puede hacer que se complique el cuadro de influenza”, alertó.



