Fallece ex futbolista paraguayo Roberto Cabañas 

Durante una carrera que inició en 1979 con el club local Cerro Porteño, Cabañas formó parte de la selección de Paraguay para la Copa del Mundo 1986 en México y la Copa América 1993 de Ecuador, y llegó a jugar para el Cosmos de Nueva York, para Brest y Lyon franceses, el América de Colombia y el Boca Juniors argentino, entre otros.



"Sufrió un paro cardiorrespiratorio fulminante", reveló su hermano menor Valerio en entrevista con los periodistas.



El hermano confesó su sorpresa porque "a mi hermano ni siquiera le dolía la cabeza".



"Hicimos rápidas gestiones y sus restos se encuentran en nuestra ciudad natal Pilar (a 300 kilómetros al sur de Asunción) en donde el martes se hará el sepelio", agregó.



Más de un centenar de hinchas acompañaron el féretro desde el aeropuerto hasta el salón velatorio.



El otrora goleador trabajaba en últimamente como comentarista de torneos internacionales para medios paraguayos, pero viajaba de manera constante a Cali, Colombia, y a Nueva York para atender asuntos personales.



El comentarista paraguayo Gabriel Cazenave, de la radioemisora 780, dijo que Cabañas integró "un gran seleccionado paraguayo en los años 80 con jugadores como el portero Roberto *Gato* Fernández, el delantero Julio César Romero, los volantes Jorge Amado Nunes y Adolfino Cañete, los defensores Rogelio Delgado y César Zabala", entre otros.



La alcaldía municipal de la ciudad de Pilar resolvió el lunes denominar Roberto Cabañas a la calle sobre la que se encuentra la residencia de su padres, donde el ex futbolista vivió su niñez y adolescencia.



