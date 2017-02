Fallece mujer más anciana de EU a los 114 años Excélsior

Dunlap murió el domingo en un hospital cerca de Flemington, informó la Funeraria Martin. Ella se convirtió en la persona con mayor edad en el país en julio de 2016 luego del fallecimiento a los 113 años de Goldie Michelson, de Worcester, Massachusetts.



Ahora la persona de mayor edad en Estados Unidos es Delphine Gibson, de Huntingdon County, Pensilvania, con 113 años, según el Grupo de Investigación de Gerontología, que rastrea a las personas de más de 110 años a nivel mundial.



Dunlap no tenía una explicación para su longevidad, y tampoco sus hijos. Al preguntársele alguna vez qué sentía al ser la estadounidense de más edad, Dunlap respondió "no siento nada diferente".



