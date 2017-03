​Fallece sexagenario en el hospital tras intentar quitarse la vida Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



Fue mediante un reporte ciudadano recibido a las 3:40 de la tarde de este lunes al Número de Emergencias 911, que se alertó a las autoridades sobre un hombre herido con arma de fuego en una de las viviendas de la calle José Guadalupe Escobedo de la colonia Alma Obrera.



Efectivos de distintas corporaciones acudieron al lugar donde confirmaron la información y esperaron la llegada de los paramédicos de Protección Civil Estatal, quienes rápidamente al arribar le brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron a la clínica para su atención médica.



Asimismo los socorristas indicaron que el sexagenario, identificado como Juan, con domicilio en el lugar del hecho, presentaba una lesión por impacto de bala la cual entró por un lado de la cabeza y salió por otro costado.



Las autoridades estatales informaron que fue el propio lesionado quien trató de quitarse la vida ya que padecía cáncer en etapa terminal de páncreas, por lo que tras recibir la atención especializada no soporto mucho y falleció al poco tiempo de ingresar.



Agentes de la Policía Ministerial arribaron al domicilio a efecto de recabar los indicios y recuperar el arma presuntamente utilizada por el hombre, a efecto de integrar la Carpeta de Investigación.



redaccion@imagenzac.com.mx ZACATECAS.- Un hombre de 62 años de edad, no soportó la agonía de sufrir cáncer terminal por lo que atentó contra su vida al darse un disparo en la cabeza, debido a la gravedad de su herida fue trasladado al hospital donde lamentablemente falleció poco tiempo después.Fue mediante un reporte ciudadano recibido a las 3:40 de la tarde de este lunes al Número de Emergencias 911, que se alertó a las autoridades sobre un hombre herido con arma de fuego en una de las viviendas de la calle José Guadalupe Escobedo de la colonia Alma Obrera.Efectivos de distintas corporaciones acudieron al lugar donde confirmaron la información y esperaron la llegada de los paramédicos de Protección Civil Estatal, quienes rápidamente al arribar le brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron a la clínica para su atención médica.Asimismo los socorristas indicaron que el sexagenario, identificado como Juan, con domicilio en el lugar del hecho, presentaba una lesión por impacto de bala la cual entró por un lado de la cabeza y salió por otro costado.Las autoridades estatales informaron que fue el propio lesionado quien trató de quitarse la vida ya que padecía cáncer en etapa terminal de páncreas, por lo que tras recibir la atención especializada no soporto mucho y falleció al poco tiempo de ingresar.Agentes de la Policía Ministerial arribaron al domicilio a efecto de recabar los indicios y recuperar el arma presuntamente utilizada por el hombre, a efecto de integrar la Carpeta de Investigación. Agregar a favoritos suicidio

deceso

seguridad

protección civil