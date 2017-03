Falleció David Rockefeller, conocido millonario y filántropo AP

Rockefeller murió mientras dormía en su casa en Pocantico Hills, Nueva York, de acuerdo con su portavoz, Fraser P. Seitel.



Fue nieto del cofundador de Standard Oil John D. Rockefeller y el menor de los seis hijos de John D. Rockefeller Jr. Cuando murieron sus hermanos, quedó a cargo de la fortuna familiar y de su vasta red de empresas y organizaciones, tanto filantrópicas como comerciales, involucradas en asuntos desde la conservación ambiental hasta el arte.



Para celebrar sus 100 años de vida en el 2015, Rockefeller donó un terreno de 1.000 acres aledaño a un parque nacional al estado de Maine. Algunas anécdotas de la crianza de los hermanos Rockefeller se hicieron famosas, como aquella sobre la propina de 25 centavos que recibían, parte de la cual tenía que ser apartada para caridades y ahorros, y otra sobre la enseñanza de que la riqueza conlleva gran responsabilidad.



Dos de sus hermanos fueron elegidos a puestos públicos: Nelson Rockefeller fue gobernador de Nueva York, deseó llegar a la Casa Blanca y fue vicepresidente por un breve período. Winthrop Rockefeller fue gobernador de Arkansas.



David Rockefeller, sin embargo, llegó a tener poder e influencia sin tener que procurar un puesto público. Algunos de sus logros fueron estimular el proyecto que dio pie al Centro de Comercio Mundial.



Y contrario a sus hermanos, John D. III y Laurance, que no les gustaba ser el centro de atención, David Rockefeller acogió los negocios y viajó y habló frecuentemente en defensa del capitalismo.



"El capitalismo estadounidense ha traído más beneficios a más gente que cualquier otro sistema en cualquier parte del mundo en cualquier momento de la historia", dijo. "Lo importante es asegurarse de que el sistema sea administrado de la manera más eficaz posible".



Rockefeller se graduó de Harvard en 1936 y recibió un doctorado en economía de la Universidad de Chicago en 1940. Sirvió en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial, luego comenzó a ascender en la administración de Chase Bank. Ese banco se fusionó con The Manhattan Company en 1955.



Rockefeller fue nombrado presidente de Chase Manhattan en 1961 y presidente de la junta y director general ocho años después. Se retiró en 1981 a los 65 años, tras una carrera de 35 años.



