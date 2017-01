Fallo del juez no tiene que ver con mi fuero, advierte Ana Guevara Excélsior

En conferencia de prensa, luego de la audiencia de este lunes en el Centro de Justicia Penal de Nezahualcóyotl, la legisladora descartó rotundamente cualquier posibilidad de otorgar el perdón a España Moya, y enfatizó que "el hecho tiene que ser castigado". No tiene nada que ver el fuero constitucional en este proceso, porque ni el fuero me eximió de que me golpeara. Se lo dijo (el juez a Fabián España), se lo recalcó, que por lo tanto representaba un peligro para la sociedad, y por eso se tenía que quedar en prisión", señaló la legisladora.

La exmedallista olímpica denunció que el pasado 11 de diciembre fue agredida a golpes por cuatro personas tras protagonizar un incidente vial, cuando circulaba a bordo de su motocicleta en la carretera México-Toluca.



La hoy legisladora por el PT acusó que, ante la ley, España Moya ha incurrido en contradicciones en sus declaraciones, así como en falsedad de domicilio. Descartó también la veracidad en las versiones emitidas por sus familiares a los medios de comunicación. Han caído en total falsedad cada uno y sólo se han puesto la soga al cuello, una en evadir la justicia y la otra de mentirle en la ubicación del lugar donde viven o pudieran estar para notificaciones de la ley", dijo.

Guevara Espinoza destacó que no participó en ningún proceso de la audiencia de este lunes "para despejar toda hipótesis de intervención y de abuso de autoridad" de su parte.



E informó que Fabián España fue vinculado a proceso por los delitos de pandilla y lesiones graves, y que el joven Adrián Crescencio Esteban Salmerón, su segundo presunto agresor, podría ser llamado a declarar en los próximos días.



