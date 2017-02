Falso que exista bloqueo de EU para aguacate y fresa: Sagarpa Excélsior

"Mientras que los productores michoacanos sigan teniendo el cuidado como hasta ahora de hacer todas las labores de sanidad vegetal y de inocuidad no tienen riesgos, se les seguirán abriendo las puertas en diferentes partes del mundo”, advirtió.

Michoacán exporta alrededor de mil 500 toneladas de fresa anuales y en esta época del año normalmente ocurre una sobreproducción; los agricultores elaboran estrategias de venta para ofertar sus productos directamente al consumidor final, ese es el verdadero motivo por el cual se está difundiendo información falsa en redes sociales, para comercializar los frutos, aseguró el subdelegado. "Hay una producción, hay una época ahorita estamos en la época de alta producción efectivamente y obviamente la fresa y todos los productos están sujetos a la oferta y la demanda”, precisó.

La inexistencia de bloqueos a la exportación de fresa fue desmentida incluso por los productores, quienes venden en diferentes puntos de Morelia a muy bajo costo la fruta, tal es el caso de Abelardo García Valencia, productor de fresa de Angamacutiro, quien aseguró que decidió ofertar fresas con calidad de exportación para que no se echen a perder.



Largas filas se pudieron apreciar para la compra de fresas en Morelia, pues paquetes del producto que normalmente se venden en tiendas departamentales a un precio aproximado de 240 pesos, ahí se ofertaron en 140 pesos, en dos horas se remató completamente una tonelada de la fruta.



