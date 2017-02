Falso que retiren visa por ‘memes’ de Trump: Larry Rubin Excélsior

En entrevista telefónica con Pascal Beltrán del Río para Grupo Imagen.



El presidente de la American Society Mx, ‘Organismo que aglutina los intereses de la sociedad norteamericana en México’, según su cuenta de Twitter, @amsocmx, aclaró que las entidades migratorias de la Unión Americana sí revisan los dispositivos y las redes sociales de los mexicanos que pasan del otro lado de la frontera. Pero no cancelan acceso por tener memes en celular. Las autoridades de Estados Unidos tienen la facultad para revisar los dispositivos electrónicos. Sin embargo, es totalmente falso que se dediquen a revisar si hay «memes». De hecho, suena ridículo, porque lo es. ¿Mi fuente? Los líderes y agentes migratorios, y el hecho es que eso no pasa”. CIUDAD DE MÉXICO.- Larry D. Rubin, representante del Partido Republicano en México, negó tajantemente que a un ciudadano connacional se le haya quitado la visa en un cruce fronterizo entre México y Estados Unidos, después de que agentes migratorios hallaran ‘memes’ de Donald Trump en el teléfono inteligente del paseante: ‘no hay ninguna evidencia’ del hecho.En entrevista telefónica con Pascal Beltrán del Río para Grupo Imagen.El presidente de la American Society Mx, ‘Organismo que aglutina los intereses de la sociedad norteamericana en México’, según su cuenta de Twitter, @amsocmx, aclaró que las entidades migratorias de la Unión Americana sí revisan los dispositivos y las redes sociales de los mexicanos que pasan del otro lado de la frontera. Además, ‘cuando a alguien le quitan la visa, no se le avisan las razones. No lo hace ninguna entidad por este motivo en particular’. ¿Por qué revisar el celular de una persona? ‘Sólo si se tienen dudas sobre la veracidad de la información que tú presentas o si creen que tú eres un riego para quedarte como ilegal, o por razones de seguridad’. O si se piensa que podrías hacer daño patrimonial o físico a una persona: esas son las razones por las que se revisan los dispositivos, pero no por información que crítica a los presidentes. Los agentes migratorios tienen esa facultad desde hace años. Crucé la frontera y platiqué con agentes: en ningún punto migratorio, por tener memes, se ha cancelado una visa”.



